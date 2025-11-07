可監控中國潛艦印度洋活動 澳洲耶誕島Google擬設AI資料中心

專家認為，Google計畫在印度洋澳洲境外領土耶誕島設立的AI資料中心，具軍事戰略價值。（路透）

「路透」6日報導，Google今年早先與澳洲國防部簽署雲端協議後，計畫在坎培拉位於印度洋的境外領土耶誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該領地在軍事專家眼中，是澳洲和盟友在與中國及其他對手潛在衝突情境中的潛力關鍵據點。

這項在印尼南方350公里的耶誕島上建立資料中心的計畫未曾曝光，規模、經費和潛在用途等細節均屬未知。路透引述軍事專家論點，耶誕島被定位為在印度洋監控中國潛艦及其他海洋活動的關鍵前線，重要性在國防官員心中與日俱增，資料中心這類建設則會是島上的珍貴資產。

報導指出，近期1場由澳洲、美國和日本參與的兵棋推演，彰顯了耶誕島在任何區域衝突情境中，承擔澳洲國防前線的地位，特別是該島在發動無人武器系統或無人機所具備的優勢。

主持該場兵推、曾參與美國海軍戰略制定的哈德遜研究所研究員克拉克向路透表示，擁有在耶誕島上的前進指揮和控制節點，在與中國或其他對手發生衝突之際至關重要。尤其在仰賴無人系統進行監控、鎖定甚至交戰任務情況下，資料中心得以在未來執行需要AI功能的指揮、控制工作。鑒於預料中國會在衝突中干擾衛星通訊或星鏈（Starlink），海底電纜則可提供較衛星優質的通訊頻寬及可靠性。

