    首頁 > 國際

    習近平才入座保鑣緊張遞上「三寶」 國外網熱議：他很沒安全感

    2025/11/07 19:08 即時新聞／綜合報導
    鏡頭捕捉到，與會的中國國家主席習近平在會議期間入座時，貼身隨扈立刻俯身上前，遞上三件物品的畫面。（取自X）

    鏡頭捕捉到，與會的中國國家主席習近平在會議期間入座時，貼身隨扈立刻俯身上前，遞上三件物品的畫面。（取自X）

    2025年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦。有鏡頭捕捉到，與會的中國國家主席習近平在會議期間入座時，貼身隨扈立刻俯身上前，遞上三件物品的畫面，相關影片在網路傳開後，這三件物品也引起國外網友熱議。

    流亡海外的中國作家曾錚，昨日在社群媒體X上分享該影片，影片中可見，習近平一坐定，保鑣立刻神色緊張地上前遞上保溫杯、手巾以及眼鏡盒。曾錚也提出疑問，表示桌上已經擺有APEC為大家準備的兩瓶水，「他為什麼還需要特別準備呢？」另外，她也發問：「保鑣的表情和肢體語言又透露了什麼訊息呢？」

    影片曝光後，引發國外網友熱議，不少網友驚訝表示：「原來習近平有戴眼鏡？」、「那是他的老花眼鏡嗎？」、「老花眼鏡，好讓他看稿」、「他沒帶演講稿？」。

    另外，也有網友表示：「他害怕被下毒，所以他只喝自己的杯子裡的水」、「他用了自己的水杯和餐巾紙。他們盡量避免留下DNA痕跡或指紋」、「這是受保護人員的標準照護」、「他看起來很沒安全感」、「兩個人看起來都很沒安全感」、「所有留下DNA/生物訊息的東西都會隨著習近平一起離開。你應該看看最後保鑣撿起用過的餐巾紙的動作」；但也有網友說：「拜託，他是中國人，他只是喜歡喝溫水。」

