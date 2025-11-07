習近平才入座保鑣緊張遞上「三寶」 國外網熱議：他很沒安全感

鏡頭捕捉到，與會的中國國家主席習近平在會議期間入座時，貼身隨扈立刻俯身上前，遞上三件物品的畫面。（取自X）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦。有鏡頭捕捉到，與會的中國國家主席習近平在會議期間入座時，貼身隨扈立刻俯身上前，遞上三件物品的畫面，相關影片在網路傳開後，這三件物品也引起國外網友熱議。

流亡海外的中國作家曾錚，昨日在社群媒體X上分享該影片，影片中可見，習近平一坐定，保鑣立刻神色緊張地上前遞上保溫杯、手巾以及眼鏡盒。曾錚也提出疑問，表示桌上已經擺有APEC為大家準備的兩瓶水，「他為什麼還需要特別準備呢？」另外，她也發問：「保鑣的表情和肢體語言又透露了什麼訊息呢？」

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，引發國外網友熱議，不少網友驚訝表示：「原來習近平有戴眼鏡？」、「那是他的老花眼鏡嗎？」、「老花眼鏡，好讓他看稿」、「他沒帶演講稿？」。

另外，也有網友表示：「他害怕被下毒，所以他只喝自己的杯子裡的水」、「他用了自己的水杯和餐巾紙。他們盡量避免留下DNA痕跡或指紋」、「這是受保護人員的標準照護」、「他看起來很沒安全感」、「兩個人看起來都很沒安全感」、「所有留下DNA/生物訊息的東西都會隨著習近平一起離開。你應該看看最後保鑣撿起用過的餐巾紙的動作」；但也有網友說：「拜託，他是中國人，他只是喜歡喝溫水。」

Can you figure out what the first and second items are?



These are the three items that Xi Jinping's bodyguard handed to him during the recent APEC meeting in South Korea.



Also, what do the bodyguard's facial expression and body language tell you? https://t.co/zoBcyR6Alm pic.twitter.com/GtyA5WvyjK — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng （@jenniferzeng97） November 5, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法