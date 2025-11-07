最新影片曝光！美擊沉加勒比海販毒船 造成3人死亡

美國國防部長赫格塞斯6日表示，美軍在加勒比海擊沉1艘涉嫌販毒船隻，造成3人死亡。（擷自X@SecWar）

美國國防部長赫格塞斯6日表示，美軍在加勒比海擊沉1艘涉嫌販毒船隻，造成3人死亡。

根據《法新社》報導，赫格塞斯在X上指出，此次打擊行動與先前的行動一樣發生在國際水域，目標是「1艘由被認定的恐怖組織所運作的船隻」。他分享的影片顯示，1艘船在水上航行，隨後爆炸起火。

赫格塞斯聲稱，船上3名販毒恐怖分子都被擊斃。他還說「致所有威脅我們的販毒恐怖分子，如果你們想活命就停止販毒。如果你們繼續販賣致命毒品，我們將殺了你們。」

美國從9月初開始實施此類打擊行動，目標是加勒比海和東太平洋的涉嫌運毒船隻。專家認為，即使目標是已知的毒販，這類行動也等同於法外處決。

美國的打擊行動迄今為止已摧毀至少18艘船隻，但美國尚未公佈任何確鑿證據，證明其目標正在走私毒品或對美國構成威脅。

川普政府在1份提交給國會的通知中稱，美國正與拉丁美洲販毒集團進行「武裝衝突」，並稱這些集團為恐怖組織，作為進行打擊行動的理由。

值得注意的是，聯合國已要求美國停止其軍事行動，人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）表示，美國的殺戮行為「在國際法中找不到任何正當理由」。

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth （@SecWar） November 7, 2025

