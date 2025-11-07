為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國製電動公車存在安全漏洞 挪威、丹麥出手調查

    2025/11/07 15:16 即時新聞／綜合報導
    挪威、丹麥發現中國製電動車存在後門系統，可遠端操控，恐怕造成安全隱憂。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    先前挪威的交通部門發現，在挪威營運的中國製「宇通（Yutong）汽車」有對車輛控制系統進行軟體更新，和診斷遠端存取的權限，這可能會被用來影響在行駛的公車，而丹麥也發現中國製的電動公車有安全漏洞，開始出手調查。

    衛報》報導，出於對潛在安全風險的擔憂，挪威公共運輸業者Ruter決定在隔離環境中測試兩輛電動巴士。而檢測結果顯示了一些風險，已經告知挪威政府和地方當局，必須在國家層面上採取進一步措施。

    調查發現，可以透過移除公車的SIM卡來防止遠端操控，但這樣做會使公車和其他系統失聯。Ruter表示，計劃在未來的採購中引入更嚴格的安全需求，因為新一代公車可能整合度更高，安全難度也必須更高。

    丹麥最大的公共交通業者Movia營運469輛中國產電動公車，其中262輛由宇通汽車製造。Movia上週得知，如果電動公車的軟體可以連上網，那麼電動公車就可以「被遠端停用」，這並非中國電動公車獨有的問題，而是所有內建中國電子零件的車輛和設備都面臨的問題。

    Movia首席營運長加德（Jeppe Gaard）聲稱，丹麥民防和緊急管理機構Samsik回覆，沒有發現任何電動公車被遠端停駛的具體案例，但警告車輛配備了具有網路連接和感測器（攝影機、麥克風、GPS）的子系統，這些子系統可能構成漏洞，並可能被利用來擾亂公車的運作。

    宇通汽車回應，他們嚴格遵守車輛營運所在地適用的法律，並且將所有資料皆儲存於德國法蘭克福的亞馬遜AWS雲端，僅提供維修與效能優化，一切守法「絕無資安風險」。

