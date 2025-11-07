史上第一次！俄士兵殺害戰俘 烏克蘭法院判處終身監禁

烏克蘭法院6日判處1名俄羅斯士兵庫拉紹夫終身監禁，罪名是殺害1名烏克蘭戰俘。（歐新社）

烏克蘭法院6日判處1名俄羅斯士兵終身監禁，罪名是殺害1名烏克蘭戰俘，這是烏克蘭首次以這類罪名判處嫌犯入獄。

根據《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭札波羅熱法院認定27歲的庫拉紹夫（Dmitry Kurashov）槍殺烏克蘭士兵霍德紐克（Vitalii Hodniuk）。霍德紐克於20024年1月投降，當時他的掩體被俄軍攻佔。

庫拉紹夫之後與其他俄羅斯士兵一同被烏克蘭軍隊俘虜，並在法庭上認罪。但他之後告訴記者自己是無辜的，6日判決出爐後，庫拉紹夫表示不打算上訴。

烏克蘭總檢察長辦公室指出，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，已有322名無條件放下武器或投降的烏克蘭軍人被殺害，目前正在對此事進行刑事調查。

另外，烏克蘭總參謀部6日聲稱，烏克蘭無人機近3個月來第二次襲擊俄羅斯伏爾加格勒州1家大型煉油廠，俄羅斯官員尚未證實該起攻擊事件，但當地州長稱無人機在該地區1家工業設施縱火。

烏克蘭官員說，該煉油廠是俄羅斯南部聯邦區最大的燃料和潤滑油生產商，每年原油加工量超過1500萬噸。

