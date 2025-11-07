涉新加坡最大洗錢案！中國嫌犯倫敦9房和稀有恐龍化石被英國沒收

來自中國福建的蘇炳海，被指是僥幸逃脫新加坡史上最大洗錢案的漏網之魚之一。（擷取自財新網）

新加坡史上最大規模洗錢案的逃犯之一、來自中國的蘇炳海，近日遭英國沒收犯罪所得約人民幣2.6億元（約新台幣11億元）資產，其中包括在倫敦的9間公寓，以及價值1240萬英鎊（約新台幣5億元）的恐龍化石和一批中國藝術品。

綜合媒體報導，此案於2023年揭發，涉案金額高達新加坡幣30億元（約新台幣722億元），資金來自電信詐騙、網路賭博等犯罪所得，重創新加坡國際形象。當地警方同年8月15逮捕10名嫌犯，蘇炳海被列本案關聯人物。

英國國家打擊犯罪調查局（NCA）今年11月5日根據《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act）沒收蘇炳海在倫敦價值1500萬英鎊（約新台幣6億元）的9間公寓，以及包括兩具異特龍（Allosaurus）和一具劍龍（Stegosaurus）化石在內的資產。該法案允許英國官方在沒有刑事定罪的情況下，追回被認定為非法所得的財產。NCA並未透露與蘇炳海相關案件的具體指控內容。

這些侏羅紀時期、距今約1.5億年的大型恐龍骨架，去年在佳士得拍賣會上以1240萬英鎊的價格成交。案件中被追回的11件中國藝術品，則是於2022年的拍賣會上以逾40萬英鎊（約新台幣1700萬元）購得。

根據中媒《財新網》，1988年2月出生的蘇炳海是福建安溪人，他於2023年8月15日，即新加坡警方突擊行動當日出逃，後經馬來西亞逃亡後最終抵達英國。蘇炳海還擁有柬埔寨國籍，並持有太平洋島國萬那杜（Vanuatu）和加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）的護照。

