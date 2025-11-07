裴洛西將告別國會 川普嗆：「邪惡女人」退休是好事

美國眾議院首位女議長裴洛西（右），宣布將結束橫跨40年的從政生涯。圖為2019年2月美國總統川普（左二）抵達國會大廈，準備發表國情咨文。（法新社資料照）

美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日宣布，不會在2026年尋求連任國會議員，結束長達40年的從政生涯，曾與她不合的美國總統川普仍不收斂砲火，嗆說「邪惡女人退休是好事」。

綜合媒體報導，現年85歲的民主黨進步派指標裴洛西經常受到右派詆毀，共和黨的川普於2017年至2021年首任總統任期內與她關係緊張、衝突不斷，兩人經常言辭交鋒，裴洛西還曾兩度推動川普彈劾案。

川普同天稍晚在橢圓形辦公室被媒體問及對裴洛西宣布退休的回應時表示，「我認為她是個邪惡的女人。我很高興她退休了。我認為她退休對國家來說是件好事」。川普進一步抱怨稱，「她對國家來說是一個巨大的負擔」，「工作做得一塌糊塗，給國家造成巨大的損失和聲譽損害。我認為她糟糕透頂。」

美國眾議院首位女議長裴洛西宣布將結束橫跨40年的從政生涯。圖為今年（2025）4月她出席川普執政百日記者會。（法新社資料照）

