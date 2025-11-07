為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國之光「泡泡瑪特」直播翻車！員工嫌貴「真心話」全外流

    2025/11/07 12:24 即時新聞／綜合報導
    中國知名玩具製造商「泡泡瑪特」昨（6日）晚間爆發「直播事故」。（法新社）

    中國知名玩具製造商「泡泡瑪特」昨（6日）晚間爆發「直播事故」，兩名工作人員不知直播尚未關閉，一名女員工手持自家一款「掛鍊盲盒」忍不住喊「這東西賣79元（指79元人民幣，約新台幣340元）確實有點貴」，另名男員工則說「沒事，會有人買單的」。事件爆發後，立刻引發熱議。泡泡瑪特對此回應，已經針對此事進行緊急調查。

    中國潮流玩具品牌泡泡瑪特，透過獨特的盲盒設計和行銷策略，成功打造出MOLLY、Labubu等知名IP，並在全球爆紅，被不少中國民眾稱為「中國之光」。

    綜合中媒報導，泡泡瑪特昨日晚間進行官方直播宣傳商品，直播結束後，畫面未立刻切斷，上述兩名員工對話意外流出，「泡泡瑪特直播事故」也立刻在中國社群媒體登上熱搜。不少網友指出，從泡泡瑪特員工聽到這些話「非常不適」，有花了一堆錢搶產品，結果「被當成傻子」的感覺。

    隨後，不少網友及「大V」指出，泡泡瑪特產品普遍偏高，從69元盲盒公仔到99元、199元的掛件，更有最高上千元的大玩偶，實際上根本不符合它的定價。網路上掀起一片罵聲，更有不少粉絲受傷，表示不想再支持。

    對此，泡泡瑪特官方回應，證實直播內容為真，「確實發生事故」。官方表示，正在緊急調查該事件，但不會開除引發事故的員工。

