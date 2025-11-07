以色列確認1具人質遺骸為坦尚尼亞學生 亡於前年哈瑪斯襲擊

以色列6日證實，前一天從加薩交還的1具人質遺骸為坦尚尼亞人莫萊爾。（美聯社）

以色列6日證實，前一天從加薩交還的1具人質遺骸，是1名在以色列就讀的坦尚尼亞農業學生，他於2023年10月7日哈瑪斯針對以色列的襲擊中喪生。

根據《美聯社》報導，以色列總理納坦雅胡辦公室6日表示，已確認遺骸為莫萊爾（Joshua Loitu Mollel ），並通知其家人。21歲的莫萊爾在襲擊發生前19天抵達以色列納哈爾奧茲基布茲（kibbutz Nahal Oz）。他先前在家鄉完成農業學院的學業，希望在以色列累積經驗，以便日後在坦尚尼亞工作。

莫萊爾家人在人質和失踪家庭論壇中指出，莫萊爾的歸來，給2年多來一直承受難以忍受的不確定性的他們，帶來一些安慰。

自上月加薩停火協議實施後，哈瑪斯已交還22具人質遺體。目前仍有6具人質遺體留在加薩。這些遺體中包括來自泰國的農業工人林塔拉克（Sudthisak Rinthalak），他是唯一的非以色列人。

哈瑪斯10月13日向以色列釋放20名人質，隨後進行的遺體交換是加薩停火協議第一階段的核心內容，該階段要求哈瑪斯盡快歸還所有人質遺體。雖然以色列和哈瑪斯互相指責對方違反協議的其他條款，但交換工作仍在進行。

每當哈瑪斯歸還1具人質遺體，以色列就會歸還15具遺體。據負責處理遺體交換的國際紅十字會稱，以色列已向加薩移交285具巴勒斯坦人遺體。但加薩衛生官員聲稱，由於缺乏DNA檢測試劑盒，要辨識以色列移交的遺體十分困難。另外以色列並未透露扣押多少具遺體，也未透露遺體發現地點。

