為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列確認1具人質遺骸為坦尚尼亞學生 亡於前年哈瑪斯襲擊

    2025/11/07 12:04 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列6日證實，前一天從加薩交還的1具人質遺骸為坦尚尼亞人莫萊爾。（美聯社）

    以色列6日證實，前一天從加薩交還的1具人質遺骸為坦尚尼亞人莫萊爾。（美聯社）

    以色列6日證實，前一天從加薩交還的1具人質遺骸，是1名在以色列就讀的坦尚尼亞農業學生，他於2023年10月7日哈瑪斯針對以色列的襲擊中喪生。

    根據《美聯社》報導，以色列總理納坦雅胡辦公室6日表示，已確認遺骸為莫萊爾（Joshua Loitu Mollel ），並通知其家人。21歲的莫萊爾在襲擊發生前19天抵達以色列納哈爾奧茲基布茲（kibbutz Nahal Oz）。他先前在家鄉完成農業學院的學業，希望在以色列累積經驗，以便日後在坦尚尼亞工作。

    莫萊爾家人在人質和失踪家庭論壇中指出，莫萊爾的歸來，給2年多來一直承受難以忍受的不確定性的他們，帶來一些安慰。

    自上月加薩停火協議實施後，哈瑪斯已交還22具人質遺體。目前仍有6具人質遺體留在加薩。這些遺體中包括來自泰國的農業工人林塔拉克（Sudthisak Rinthalak），他是唯一的非以色列人。

    哈瑪斯10月13日向以色列釋放20名人質，隨後進行的遺體交換是加薩停火協議第一階段的核心內容，該階段要求哈瑪斯盡快歸還所有人質遺體。雖然以色列和哈瑪斯互相指責對方違反協議的其他條款，但交換工作仍在進行。

    每當哈瑪斯歸還1具人質遺體，以色列就會歸還15具遺體。據負責處理遺體交換的國際紅十字會稱，以色列已向加薩移交285具巴勒斯坦人遺體。但加薩衛生官員聲稱，由於缺乏DNA檢測試劑盒，要辨識以色列移交的遺體十分困難。另外以色列並未透露扣押多少具遺體，也未透露遺體發現地點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播