為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    海鷗強襲！菲律賓增至188死 越南動員逾26萬名部隊人員救災

    2025/11/07 11:53 即時新聞／綜合報導
    越南沿海地區6日受到海鷗挾帶的破壞性強風和暴雨侵襲，據官媒報導，已造成至少1人死亡。圖為越南中部嘉萊省。（法新社）

    越南沿海地區6日受到海鷗挾帶的破壞性強風和暴雨侵襲，據官媒報導，已造成至少1人死亡。圖為越南中部嘉萊省。（法新社）

    7日上午最新統計顯示，重創菲律賓的颱風「海鷗」（Kalmaegi）已造成至少188人死亡、96人受傷，並有135人失蹤；越南沿海地區6日同樣受到海鷗挾帶的破壞性強風和暴雨侵襲，據官媒報導，已造成至少1人死亡。

    路透報導，海鷗在菲律賓造成的死亡人數不斷攀升，當地官員稱截至7日上午6時，已造成至少188人死亡，另有135人失蹤、96人輕重傷，搜救行動持續進行中。菲國總統小馬可仕已於6日宣布全國進入「災難狀態」。

    與此同時，海鷗6日晚間在越南中部登陸，風雨造成民房損毀和電力中斷；儘管海鷗向內陸移動過程中，威力逐漸減弱，但當局仍警告稱，從清化到廣治等中部各省將持續有強降雨，雨量可能達200毫米。

    越南官方目前尚未公布傷亡人數，但據官媒越通社（VNA）報導，多樂省1棟房屋倒塌，造成1人死亡。社群媒體上的照片和影片顯示，民房屋頂遭強風破壞，建物和街道被淹，道路上布滿瓦礫和傾倒的樹木。

    越南政府表示，已調動超過26萬8000名士兵投入搜救行動，並警告低窪地區可能發生洪水，預計將對越南中部高原的農業造成衝擊，當地是越南的主要咖啡產區。

    海鷗是今年在南海形成的第13個颱風。越南和菲律賓極易受到熱帶低壓和颱風影響，經常遭受破壞、面臨重大傷亡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播