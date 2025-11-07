海鷗強襲！菲律賓增至188死 越南動員逾26萬名部隊人員救災

越南沿海地區6日受到海鷗挾帶的破壞性強風和暴雨侵襲，據官媒報導，已造成至少1人死亡。圖為越南中部嘉萊省。（法新社）

7日上午最新統計顯示，重創菲律賓的颱風「海鷗」（Kalmaegi）已造成至少188人死亡、96人受傷，並有135人失蹤；越南沿海地區6日同樣受到海鷗挾帶的破壞性強風和暴雨侵襲，據官媒報導，已造成至少1人死亡。

路透報導，海鷗在菲律賓造成的死亡人數不斷攀升，當地官員稱截至7日上午6時，已造成至少188人死亡，另有135人失蹤、96人輕重傷，搜救行動持續進行中。菲國總統小馬可仕已於6日宣布全國進入「災難狀態」。

與此同時，海鷗6日晚間在越南中部登陸，風雨造成民房損毀和電力中斷；儘管海鷗向內陸移動過程中，威力逐漸減弱，但當局仍警告稱，從清化到廣治等中部各省將持續有強降雨，雨量可能達200毫米。

越南官方目前尚未公布傷亡人數，但據官媒越通社（VNA）報導，多樂省1棟房屋倒塌，造成1人死亡。社群媒體上的照片和影片顯示，民房屋頂遭強風破壞，建物和街道被淹，道路上布滿瓦礫和傾倒的樹木。

越南政府表示，已調動超過26萬8000名士兵投入搜救行動，並警告低窪地區可能發生洪水，預計將對越南中部高原的農業造成衝擊，當地是越南的主要咖啡產區。

海鷗是今年在南海形成的第13個颱風。越南和菲律賓極易受到熱帶低壓和颱風影響，經常遭受破壞、面臨重大傷亡。

