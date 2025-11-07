為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「修墓換墓」 巴黎推出與名人長眠墓地抽籤活動

    2025/11/07 11:46 即時新聞／綜合報導
    法國巴黎市政府推出與名人長眠同一墓園資格抽籤活動。圖為著名的拉雪茲神父公墓內「鋼琴詩人」蕭邦的墓碑。（歐新社資料照）

    法國巴黎市政府推出與名人長眠同一墓園資格抽籤活動。圖為著名的拉雪茲神父公墓內「鋼琴詩人」蕭邦的墓碑。（歐新社資料照）

    法國巴黎市政府近日推出一項獨特抽籤活動，中籤者獲得的並非現金或其他獎勵，而是與法國文豪雨果（Victor Hugo）、香頌天后伊迪絲琵雅芙（Edith Piaf）等名人長眠於同一墓園的資格。

    法媒報導，由於巴黎市區內的公墓幾乎沒有空位，巴黎市政府遂提出一個折衷解決方案：修復一座古老的墓碑，以換取一個墓地使用權。而且，這些墓地位置相當搶手——就在名人旁邊。

    巴黎市政府表示，受複雜的土地所有權及使用權法規限制，市政部門一直希望充分利用年久失修的墓地資源，又要能保證妥善修復墓碑，追求古蹟保護與公墓需求的平衡。由於詢問人數太多，於是決定透過抽籤方式選出有資格（與有財力）的人獲得使用權。

    根據抽籤規定，拉雪茲神父（Père-Lachaise）、蒙馬特（Montmartre）、蒙帕納斯（Montparnasse）3大知名公墓將各提供10座墓地參與抽籤申請。有意向者需在2025年12月31日前提交完整申請資料。

    中籤者需先支付4000歐元以獲取修復墓地資格，之後須自行負擔修復費用，原樣重建墓碑基座、底座、墓櫃及墓板等，待驗收合格後，即可獲得該墓地的使用權。使用權參考價按租期收取：10年為976歐元，30年為3354歐元，50年為5260歐元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播