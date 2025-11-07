「修墓換墓」 巴黎推出與名人長眠墓地抽籤活動

法國巴黎市政府推出與名人長眠同一墓園資格抽籤活動。圖為著名的拉雪茲神父公墓內「鋼琴詩人」蕭邦的墓碑。（歐新社資料照）

法國巴黎市政府近日推出一項獨特抽籤活動，中籤者獲得的並非現金或其他獎勵，而是與法國文豪雨果（Victor Hugo）、香頌天后伊迪絲琵雅芙（Edith Piaf）等名人長眠於同一墓園的資格。

法媒報導，由於巴黎市區內的公墓幾乎沒有空位，巴黎市政府遂提出一個折衷解決方案：修復一座古老的墓碑，以換取一個墓地使用權。而且，這些墓地位置相當搶手——就在名人旁邊。

請繼續往下閱讀...

巴黎市政府表示，受複雜的土地所有權及使用權法規限制，市政部門一直希望充分利用年久失修的墓地資源，又要能保證妥善修復墓碑，追求古蹟保護與公墓需求的平衡。由於詢問人數太多，於是決定透過抽籤方式選出有資格（與有財力）的人獲得使用權。

根據抽籤規定，拉雪茲神父（Père-Lachaise）、蒙馬特（Montmartre）、蒙帕納斯（Montparnasse）3大知名公墓將各提供10座墓地參與抽籤申請。有意向者需在2025年12月31日前提交完整申請資料。

中籤者需先支付4000歐元以獲取修復墓地資格，之後須自行負擔修復費用，原樣重建墓碑基座、底座、墓櫃及墓板等，待驗收合格後，即可獲得該墓地的使用權。使用權參考價按租期收取：10年為976歐元，30年為3354歐元，50年為5260歐元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法