以色列空襲黎巴嫩多個城鎮 黎總統批評以加劇侵略行為

以色列戰機6日對黎巴嫩南部多個城鎮發動空襲。（美聯社）

以色列戰機6日對黎巴嫩南部多個城鎮發動空襲，空襲發生數小時前，真主黨敦促該國政府不要與以色列進行談判。

根據《美聯社》報導，以色列阿拉伯語發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）警告邊境附近的泰巴（Tayba）、位於沿海城市提爾（Tyre）以東的泰爾德巴（Teir Debba）和黎巴嫩南部的艾塔賈巴爾（Aita al-Jabal）的居民，遠離以色列正在攻擊的樓房。以色列稱這些樓房曾被真主黨使用。

以軍表示，此次空襲目標是真主黨在這些地區的軍事基礎設施，包括「建在居民區中心的武器儲存設施」。

以色列指責真主黨在美國斡旋的停火協議生效近1年後重建其武裝能力。以色列政府發言人貝德羅西安（Shosh Bedrosian）6日在記者會上指出，以色列絕不允許真主黨重新武裝及重建力量。

雖然黎巴嫩多數居民在空襲前已撤離受威脅地區，但黎巴嫩衛生部報告有1人受傷。在空襲發生之際，黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）及其內閣成員正在貝魯特舉行會議，跟進黎巴嫩軍方制定的解除真主黨及其他非國家武裝團體武裝的計畫。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun ）在襲擊結束後稱，每當黎巴嫩表示願意進行和平談判，以色列就會加劇其侵略行為。他強調，停火協議生效至今已近1年，以色列在此期間不遺餘力表明其拒絕接受兩國之間任何形式的談判解決方案。

以色列主張，幾乎每天進行的空襲的目標是真主黨官員和軍事基礎設施，而支持解除真主黨武裝的黎巴嫩政府則認為，以色列空襲目標是平民和與真主黨無關的基礎設施。

