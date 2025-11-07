朝俄軍方高層平壤會晤 韓聯社：疑商討增兵援俄事宜

俄羅斯國防部副部長戈列梅金（中）5日率俄羅斯軍事政治總局代表團飛抵平壤。（路透）

北韓中央通信社（KCNA，朝中社）7日證實，朝俄軍方高層近日在平壤舉行了多次會談，討論兩國軍隊政治作戰單位間的合作事宜。分析人士指出，會談可能與北韓再度向俄羅斯派兵的動向有關。

韓聯社報導，北韓人民軍政治總局副局長樸永日5日會見到訪的俄羅斯國防部副部長兼聯邦武裝力量軍事政治總局局長戈列梅金（Viktor Goremykin），及俄羅斯駐北韓大使館武官處成員，雙方就兩國軍隊政戰單位間的合作事宜進行了討論。

6日，北韓國防部長努光鐵會見了戈列梅金率領的俄羅斯軍事政治總局代表團，朝中社稱，雙方在「親切友好的氣氛」中，就雙邊合作等問題深入交換意見。努光鐵上月1日曾訪問莫斯科，與俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）會面，再次表達了對俄羅斯的「堅定支援」。

據悉，這是俄羅斯軍事政治總局局長首次訪問北韓。韓聯社分析認為，在烏克蘭戰爭陷入持久戰之際，俄羅斯為鞏固與北韓的關係，派遣副部長級高層回訪平壤，試圖強化兩國的戰略合作。

南韓國家戰略研究院歐亞中心主任杜震浩（音譯）指出，俄羅斯軍事政治總局是掌管反間諜、政治思想教育和控制的重要單位。杜震浩說，俄國防部派遣高級官員訪朝，或有意凸顯其特別重視、維護對北韓關係。

也有分析人士稱，本次會談可能揭示了北韓軍隊將再度向俄羅斯派兵的動向。南韓國家情報院4日在國會情報委員會國政監查中透露，北韓內部正實施追加派兵赴俄的訓練與人力抽調，南韓情報部門對此保持密切關注。

據南韓國情院消息，目前約有1萬名北韓軍人部署在俄烏邊境附近，承擔警戒任務，另有1千多名追加派遣的北韓工兵投入排雷作業中。

