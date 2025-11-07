為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    安理會解除制裁！ 敘利亞總統夏拉即將訪美

    2025/11/07 09:53 編譯謝宜哲／綜合報導
    聯合國安理會6日投票決定解除對敘利亞總統夏拉及其政府成員的一系列制裁。圖為夏拉。（路透）

    聯合國安理會6日投票決定解除對敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）及其政府成員的一系列制裁，這些制裁源於他們與「開打組織」（al-Qaida）的聯繫。

    根據美聯社報導，由美國提出的解除制裁決議，以安理會14個成員國的支持獲得通過，中國投了棄權票。美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）發表聲明稱，安理會通過此決議，發送出強烈政治信號，即承認敘利亞前總統阿塞德（Bashar Assad）於2024年12月被推翻後，敘利亞已進入新時代。

    敘利亞外交部對投票結果表示歡迎，指出近乎全票通過的結果，反映國際社會對夏拉領導能力日益增長的信心。該外交部補充，此結果也代表敘利亞外交的勝利，敘利亞成功恢復國際社會對其地位和關鍵作用的認可。

    但中國對此持懷疑態度。中國常駐聯合國代表傅聰表示，雖然中國支持敘利亞人民，但美國的提案並未充分解決各方對敘利亞反恐和安全問題的「合理關切」。

    值得注意的是，美國希望能在夏拉10日抵達華盛頓特區前通過決議，所以美國官員積極運作決議通過。在夏拉訪問華盛頓特區期間，敘利亞預計將加入由美國領導的打擊「伊斯蘭國」（Islamic State）聯盟。該聯盟由約80個國家組成，致力於防止該極端組織死灰復燃。

