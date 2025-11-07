為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    南韓蔚山火力發電所塔式鍋爐坍塌 已釀3死2失聯

    2025/11/07 14:15 即時新聞／綜合報導
    南韓蔚山火力發電所一座塔式鍋爐6日發生坍塌，造成9名工作人員受困。（美聯社）

    南韓蔚山火力發電所一座塔式鍋爐6日發生坍塌，造成9名工作人員受困。（美聯社）

    首次上稿 09:20
    更新時間 14:15

    位於南韓東南部蔚山市南區、隸屬南韓東西發電公司（EWP）的「蔚山火力發電所」一座高60公尺的塔式鍋爐6日發生坍塌事故。截至7日上午，7名被掩埋人員中，已確認3人死亡、2人失聯；另有2人疑似已罹難，正全力搜救當中。

    韓聯社報導，蔚山南部消防署預防安全課課長金正植（音譯）7日在記者會上表示，1名被埋人員在獲救過程中心跳停止，於7日凌晨4時53分死亡；他於事故發生約1小時後被發現，當時被夾在坍塌建物與地面之間。據悉，消防救援隊曾多次試圖接近該員並採取止痛、保溫等措施，最終仍不幸身亡。

    7日上午另有2人獲救，但均不幸身亡，罹難者增至3人。消防單位正對2名被埋人員展開搜救，但疑似均已罹難。此外，還有2名被埋人員下落不明。據悉，坍塌地點入口被鋼筋等建物殘骸封堵，搜救難度極大。消防單位正試圖以生命探測器、紅外線熱像儀、內窺鏡等設備和搜救犬展開搜救工作。

    6日下午2時左右，南韓東西發電公司蔚山火力發電所一座高60公尺的塔式鍋爐發生坍塌，造成9名工作人員被困。其中2人在事發不久後成功獲救，目前均無生命危險，其餘7人被掩埋。

