    國際

    川普大砍減肥藥價 藥廠高層突暈倒中斷白宮記者會

    2025/11/07 09:11
    美國總統川普與藥廠達成協議，禮來和諾和諾德同意大幅降低其暢銷減肥藥的價格，但稍早川普開記者會的過程也發生插曲，一名藥廠高層主管高登突然暈倒，嚇得鄰近人員趕忙攙扶並讓他就地休息。（歐新社）

    美國總統川普與藥廠達成協議，禮來和諾和諾德同意大幅降低其暢銷減肥藥的價格，但稍早川普與藥廠高層一同開記者會的過程也發生插曲，一名主管高登（Gordon Findlay）突然暈倒，嚇得鄰近人員趕忙攙扶並讓他就地休息。台灣諾和諾德表示，經查，該名暈倒的人士並非諾和諾德員工。

    綜合外媒報導，過去聯邦醫療保險被禁止報銷減肥藥，不過川普週四與禮來和諾和諾德達成協議，大幅減低部分減肥藥的價格。協議將讓聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）受益人從2026年開始享有折扣，降低GLP-1類藥物（最初用於糖尿病治療，現因效果顯著而被用於治療肥胖症）的價格和使用門檻。川普政府也將在明年1月推出名為「TrumpRx.gov」的網站，讓消費者直接以折扣價購買這些藥物。

    有不具名的政府官員透露，禮來和諾和諾德即將推出的口服減肥藥，價格將降至每月149美元。其中諾和諾德的Wegovy有望在年底前上市，禮來的orforglipron則可能在明年上市。另名官員則指出，包含Zepbound在內的皮下注射藥物，目前每月費用為350美元，也將在2年內逐漸下降至每月245美元。

    Wegovy及Zepbound這兩種減肥藥原本不在聯邦醫療保險的報銷範圍，未來將能夠以每月245美元的價格購買。川普在白宮召開記者會說明時指出，這兩種藥通常每月會讓民眾花費超過1000美元，這種情況將從今天開始結束。白宮官方聲明也指出，只要透過「TrumpRx.gov」的網站購買，Ozempic及Wegovy兩種藥物的價格，將從每月1000至1350美元，降至350美元。

    不過在川普於白宮進行記者會的過程中，一名藥廠高層主管高登（Gordon Findlay）突然暈倒，當時高登就站在川普左後方不遠處，一旁的人見狀也趕緊進行攙扶，這起突發情況也讓記者會中斷，白宮的醫療人員也立刻上前協助，後續白宮也透露當事人情況並無大礙。

    根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，約40%的美國成年人患有肥胖症，60歲及以上的美國人中近39%的人也受到影響。（18:21更新）

    美國總統川普與藥廠達成協議，禮來和諾和諾德同意大幅降低其暢銷減肥藥的價格，但稍早川普開記者會的過程也發生插曲，一名藥廠高層主管高登突然暈倒，嚇得鄰近人員趕忙攙扶並讓他就地休息（見圖）。（歐新社）

    美國總統川普與藥廠達成協議，禮來和諾和諾德同意大幅降低其暢銷減肥藥的價格。圖為川普與諾和諾德執行長馬茲亞（Maziar Mike Doustdar）握手。（路透）

