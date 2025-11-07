紐約新科市長曼達尼崛起！歐洲左派借鏡經驗 挑戰富人與不平等

美國紐約市新科市長曼達尼迅速崛起，鼓舞歐洲各地的左翼政黨。（路透）

美國紐約市新科市長曼達尼（Zohran Mamdani）的迅速崛起，鼓舞歐洲各地的左翼政黨，因為他以毫不掩飾的激進政綱贏得選舉，讓許多人相信左派勢力也有可能在國內逆轉右派當道的浪潮。

路透5日報導，從倫敦到柏林，各個左翼政黨紛紛為這位34歲、自稱「民主社會主義者」的曼達尼歡呼。他以凍漲房租、向富人加稅等主張，在被視為全球資本主義象徵的紐約市，成功引起選民共鳴。

德國「左派黨」（The Left）與英國「綠黨」等政黨，希望藉由曼達尼的勝選蓄積動能，並強調他們不會削弱政策立場，也不會捲入右派關注的移民議題戰場。這場勝利同時也向英國執政黨工黨與德國社民黨（SPD）等老牌左翼政黨發出警訊：在去年大選獲勝後，工黨的支持率近來明顯下滑。

今年成為「英格蘭與威爾斯綠黨」首位猶太裔且公開出櫃的黨魁的波蘭斯基（Zack Polanski），被拿來與曼達尼相比，兩人都善用社群媒體，並主張開徵「財富稅」以縮小貧富差距。

波蘭斯基指出，曼達尼的勝利代表希望戰勝仇恨，這不僅對紐約而言很重要，事實上全世界都能感受到這股共鳴，「這場勝利攸關改善人民生活，正視紐約乃至全球普遍存在的不平等問題。」

據報導，英國的生活成本問題嚴重，例如2023年3月食品物價通膨率高達19％，創下45年來新高。財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）也已預告未來將面臨「艱難抉擇」，包括可能的加稅。

在政治極端化的趨勢下，德國左派黨在今年2月的聯邦選舉中表現突出，並期望在明年包括柏林在內的地方選舉中再創佳績。該黨多名成員曾前往紐約，觀摩曼達尼的競選活動。

左派黨黨魁范艾肯（Jan van Aken）表示，紐約人面臨的問題，與他們在德國民眾家門口聽到的抱怨非常類似，包括房租高得嚇人，食品、電力、暖氣和公共運輸價格上漲的速度，都快於薪資。

范艾肯說，他們正與曼達尼及其團隊保持密切聯繫，彼此互相學習，「他的競選堪稱我們明年柏林選舉的藍圖。曼達尼的勝利給予我們新的動能。」

德國左派黨同樣主張房租管制，與免費或大幅補貼的公共交通，宣傳海報直白寫道：「我們要挑戰有錢人。沒人敢這麼做。」

法國左翼陣營也深受激勵。法國將在2027年舉行總統大選，極左派政黨「不屈法國」（LFI）成員歐布瑞（Manon Aubry）在社群平台X發文寫道：「左派終於得到啟示：要贏，就不是稀釋經濟自由主義，而是要與它全力對抗。」

當被問到左翼政黨應該從曼達尼的勝利中獲得何種啟發時，波蘭斯基強調，生活成本才是最核心的議題，進步派政黨必須提出切實的解決方案。

