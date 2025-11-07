為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    波音同意支付逾340億元　美法官撤銷墜機案刑事指控

    2025/11/07 02:21 中央社

    美國德州一名法官今天基於飛機製造商波音公司（Boeing Co.）與美國司法部達成協議，撤銷針對波音737 MAX 8客機致命空難的刑事指控。

    波音737 MAX 8客機分別在2018年和2019年發生墜機事件，合計造成346人死亡。司法部與波音於今年5月23日公布雙方為解決此事達成的協議，法官據此做出撤銷指控的決定。

    法新社報導，根據聯邦文件，依照這份協議，波音將支付11億美元（約新台幣341億元），以換取撤銷針對其在MAX機型認證過程中行為不法的刑事指控。

    這份協議也讓原定今年6月在德州沃斯堡（Fort Worth）的刑事審判取消。

    按照協議，波音毋須承認在MAX飛機認證過程中犯下欺詐行為。

    波音曾表示，對於2019年衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）墜機造成157人罹難、2018年印尼獅子航空（Lion Air）墜機導致189人死亡，公司「深感遺憾」。

    波音將事故歸咎於「操控特性增益系統（MCAS）」的設計，這套飛行操控系統當時發生故障。

    波音今天發布聲明表示：「我們承諾會履行與司法部協議中的義務。我們也致力於繼續推進公司在加強安全、品質和法令遵循計畫方面的各項重要努力。」（編譯：楊昭彥）1141107

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播