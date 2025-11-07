中國就業情勢嚴峻！大學「高中化」趨勢加劇 學生被逼到輕生

香港媒體指出，中國就業情勢嚴峻，大學「高中化」趨勢加劇，不僅嚴重阻礙大學生自主意識的培養，更使其難以錘鍊出獨立健全的人格特質。（取自北京交通大學新聞網）

早操晨讀、上晚自習、刷題提分、開家長會……中國就業形勢嚴峻，以「讀研（研究生）」為目標的大學生愈來愈多，大學「高中化」趨勢加劇，不僅嚴重阻礙大學生自主意識的培養，更使其難以錘鍊出獨立健全的人格特質。

香港「星島日報」6日報導，剛剛經歷高考（大學入學考試）大戰的中國學生們，還沒來得及鬆口氣，熟悉的味道就又回來了。為了保送研究所，繼續被困在成績和排名裡，原本屬於中學的管理模式也紛紛登場。大批學生感慨，大一怎麼好像「高四」，感覺比高中還辛苦！

報導指出，貴州銅仁學院1名大二學生，上月在校內跳湖輕生。中國媒體披露，其遺書多次提及早晚自習帶來壓力：「我們那個院都得上晚自習，考了計算機證才不用上……大一下也是迅速考了證，以為終於不用上晚自習，結果得上滿1學年才行……大二的課又多又難，幾乎全是專業課……」

在中國社群媒體上，大學生大吐苦水：剛進大學時懷抱獨立、探索的夢想，以為終於能做自己想做的事，可還是「考考考」模式；大家選課都是功利性的，以績點為目標，而非興趣，沒辦法，績點關乎獎學金、保研一連串事情；宿舍室友的關係都不太親密，因為視彼此為保研競爭對手。

為了防止學生疏於學業，不少大專院校的管理手段也持續升級，要求統一上早晚自習、上課簽到，有的甚至課堂禁用電子產品，還建立家長「微信」群，讓家長督促孩子完成學習任務。

報導對此評論，大學與高中教育的本質差異，在於其教育目標從單一的知識傳授維度，拓展至包括創新能力、社會責任感、批判性思維等在內的多元維度。然而，大學生活中那些本該有的自由、熱情、探索正在悄然退場，取而代之的是競爭與被掌控的窒息感。這種環境不僅嚴重阻礙大學生自主意識的培養，更使其難以錘鍊出獨立健全的人格特質。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

