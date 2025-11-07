為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美前眾院議長裴洛西發布告別政壇影片 含2022年訪台畫面

    2025/11/07 06:21 國際新聞中心／綜合報導
    2022年8月3日，蔡英文總統在總統府接見率團來訪的時任美國聯邦眾議院議長裴洛西。（美聯社檔案照）

    2022年8月3日，蔡英文總統在總統府接見率團來訪的時任美國聯邦眾議院議長裴洛西。（美聯社檔案照）

    美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布不再競選連任，為她傳奇性的政治生涯劃下句點。她在社群平台X發布近6分鐘的告別政壇影片中，也包括她2022年8月訪問台灣，與時任總統蔡英文會面等畫面，還有她在北京天安門廣場拉布條抗議中國政府屠殺民主示威者的歷史鏡頭，凸顯她對兩岸關係的堅定原則與人道關懷。

    裴洛西不僅是首位女性眾院議長，更被公認為美國政壇最具權勢的政治人物之一。當年她是25年來訪台層級最高的美國政要，引發中國強烈不滿，隨即在台灣周邊海空域舉行大規模軍演，並試射飛彈越過台灣上空。

    裴洛西在2022年8月2日率團訪台，華盛頓郵報同日刊出她的投書。她在文中推崇台灣的民主成就和良好治理，強調美國不應忘記1979年「台灣關係法」對台灣的承諾，如今中國步步進逼，在軍事、經濟、外交等各層面打壓台灣，美國必須和台灣站在一起（We must stand by Taiwan），她來到台灣就是要印證美國對於民主的承諾。

    裴洛西在總統府晉見蔡英文總統時也重申，民主、共和兩黨，以及參、眾兩院議員，都對支持台灣有高度共識，該次來訪的重點，是「台灣關係法」許下對台灣的堅定承諾，要與台灣站在一起，並推動台美繁榮夥伴關係、共同命運與共同安全。

    裴洛西強調，此行也是向外界宣示，美國絕對不會背棄對台灣的承諾，台灣是韌性之島，只要有希望與勇氣，就可以達到繁榮未來，即使面對諸多挑戰，也彰顯美台之間更加團結。

