古馬雅最大建築群布局 光學雷達遙測:竟是一幅宇宙地圖

光學雷達遙測重建的古馬雅文明「阿瓜達菲尼克斯」（Aguada Fénix）遺蹟3D影像。（路透檔案照）

考古學家利用光學雷達遙測，發現深藏在墨西哥東南部叢林的一座馬雅古文明建築群遺蹟，根據5日發表的後續研究報告，這座3050年前打造的建築群，代表了當時馬雅人對宇宙秩序的認知。

美國有線電視新聞網（CNN）5日報導，這批名為「阿瓜達菲尼克斯」（Aguada Fénix，暫譯）的遺蹟，是目前已知最古老、規模最大的馬雅建築群，推測使用了大約300年。由於使用泥土而非石塊打造，儘管主平台約15公尺高，但其遺蹟很容易被誤認為是天然山丘，在光學雷達下才得以現形。

率領國際團隊探測到這批遺蹟的美國亞利桑那大學人類學教授猪俣健（Takeshi Inomata），5日在《科學先端》（Science Advances）期刊發表後續研究，指這批建築整體呈十字形布局，「就像是一個宇宙的模型，古馬雅人相信，宇宙秩序是以十字形為基礎，而時間順序與此秩序緊密相連」。

建築群主體是中央廣場一座大型長方形高台，可容納1000多人聚集，兩條東西、南北向大道在此交會，推測是宗教儀式行進路線。廣場下方挖掘出十字形、逐階向下延伸的坑道，當中有一更小的十字形坑洞，其中置有玉器，也是以十字形排列，推測為祭祀器物。猪俣健表示，這些器物顏色也與特定方向有關，藍色代表北方、綠色是東方，南方是黃，西方還不確定，但有一紅色貝殼，或許就是以紅色代表。

東西軸線大道與10月17日和2月24日的日出方位對齊，研究人員據此認為，這座建築或許是在馬雅曆中重要日子舉行祭祀的場所。猪俣健指出，「這兩個日期相隔130天，是古中美洲主要祭祀曆260天的一半，這些方向和這種秩序對他們來說很重要，因此耗費龐大人力在地上打造這樣一座建築來代表」。

研究人員也相信，這批建築是由自願者參與打造，而非古文明巨型建築常見的強迫勞動，也未發現社會階層跡象，例如特定個人塑像或宮殿。研究估計，當時會需要動用千人每年花數月時間、歷經多年才完成主平台工程，其體積達360萬立方公尺，約需1080萬個工日，而且其中的多個水道看不出來已全部完工。

布朗大學人類學教授何斯頓（Stephen Houston）認為，這項研究的發現，透露出中美洲古文明的共同信念：依照宗教儀式方位和相關代表顏色建構世界，此遺蹟具體、且很早期就呈現出這一點。

