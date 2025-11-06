曾撕毀川普講稿! 美眾院前議長裴洛西宣布不再連任

圖為2020年2月4日，裴洛西在時任總統川普發表國情咨文演說後，撕毀講稿副本。（美聯社）

美國民主黨大老、前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日宣布，將不再尋求連任。

裴洛西在1段長篇影片中表示：「我常對眾議院同仁說，無論我被授予什麼頭銜—議長、領袖、黨鞭，對我而言，最崇高的榮譽莫過於能站在眾議院發言台上說出：『我代表舊金山人民發言。』」

請繼續往下閱讀...

現年85歲的裴洛西說，「懷著感恩的心情，我期待以你們的代表身分，展開最後1年任期。展望未來，我想對我所熱愛的城市說：舊金山，認識你的力量吧。我們創造歷史，推動進步，始終引領潮流。現在，我們必須繼續這樣做—積極參與我們的民主，捍衛我們珍視的美國理想。」

前述宣示結束了外界近日來的揣測。人們普遍預期，這位在國會服務38年的民主黨資深議員，將在本屆任期結束後卸下職務。

裴洛西於1987年首次當選眾議員，2007年成為美國歷史上首位女性眾院議長，至今仍是唯一一位曾擔任這項職務的女性。她在2006年與2018年民主黨贏得眾院多數席次後，兩度擔任議長。即使在卸下黨內領袖職務多年後，仍是黨內最具影響力的大老之一。

就在宣布退休前2天，裴洛西剛取得近年最大政治勝利之一：加州重劃國會選區、使民主黨更具優勢的公投案通過。她親自為此募款數千萬美元，並與加州州長紐森（Gavin Newsom）密切合作。

在卸任黨團領袖2年後，裴洛西仍被視為美國現代史上最具影響力的議長之一。她在第2任議長期間，與川普政府多次正面衝突，兩度啟動對川普的彈劾案。她在2020年川普發表國情咨文演說結束後，當眾撕毀講稿的畫面，也成為美國政治史上最具象徵性的場面之一。

2022年8月，裴洛西率團訪台，引發中國強烈不滿，並在她離台後發動大規模軍事演習。

前聯邦眾議院議長裴洛西。（美聯社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法