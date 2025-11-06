長年爭論定調 梵蒂岡裁示：聖母瑪利亞非「共同救贖者」

梵蒂岡4日向全球14億天主教信眾明確表示，聖母瑪利亞並非「共同救贖者」，耶穌基督是獨自拯救世界。圖為梵蒂岡聖彼得廣場基督像。（法新社）

梵蒂岡4日針對一起爭論許久的宗教觀點表達立場，向全球14億天主教信眾明確表示，聖母瑪利亞並非「共同救贖者」，耶穌基督是獨自拯救世界。

由教宗良十四世批准的新命令指出，耶穌或許從聖母瑪利亞身上獲取智慧，但她並沒有協助其子將世界從劫難中救出。這項裁示定調了天主教內的長年爭論，其激烈程度甚至在近代教宗間罕見引發公開分歧。

天主教相信耶穌藉由受難和死亡救贖人類，瑪利亞是否協助耶穌拯救世界則是教會學者爭論議題之一。裁示寫道，「使用『共同救贖者』的稱號並不適當」、「這個稱號…在基督教信仰的和睦真理中產生困惑和失衡」。

前教宗若望保祿二世（John Paul II）一度支持瑪利亞為共同救贖者的說法，但在1990年代中期停止公開使用此稱謂。他的2位後繼者本篤十六世（Benedict XVI）和方濟各（Francis）皆反對共同救世論點。

梵蒂岡的新令彰顯瑪利亞做為上帝和人類中間者的角色，藉由誕下耶穌「開啟全人類等待著的救贖之門」。

