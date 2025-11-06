為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加薩停火》哈瑪斯份子受困以軍地道 美斡旋測試解除武裝誠意

    2025/11/06 22:20 編譯管淑平／綜合報導
    以軍8月公布打擊據稱是哈瑪斯地道入口區域。（路透檔案照）

    以軍8月公布打擊據稱是哈瑪斯地道入口區域。（路透檔案照）

    以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）依照協議停火後，藏身以軍加薩控制區地道的一些哈瑪斯份子進退兩難，美國新聞網站Axios 5日報導，美國政府想利用這場哈瑪斯受困僵局，成為推動哈瑪斯解除武裝的範例。

    以色列和哈瑪斯停火後，躲藏在加薩的以軍控制區界線後方、尤其是在南部拉法市地道內的數十名哈瑪斯武裝份子，不時與以軍小規模交火，已至少2次危及停火協議。上週美國間接向哈瑪斯提議，提供為期24小時的安全通道，讓他們限時離開以軍控制區。哈瑪斯起初未接受，但後來表示有興趣，不過，當時以方堅持期限已過，總理納坦雅胡政府內、外的強硬派也批評「安全通道」提議。

    2名了解此事的美國官員向Axios透露，這幾天，美國一直設法斡旋，並請土耳其情報首長卡林（Ibrahim Kalin）也加入調解。在磋商過程中，川普政府建議，要求地道內的哈瑪斯份子投降、向第三國繳械，並且不再從事武裝活動，交換以國給予特赦後，送回哈瑪斯控制區，那些地道則將被摧毀。

    美方官員說，川普政府建議以此方案，當作哈瑪斯和平解除武裝的範例，「我們希望以此測試，看看是否可能之後擴大到加薩其他區域」。此事還在協商，但這名官員認為，以國不應讓這類戰術問題，破壞加薩停火協議的戰略目標。

    說服哈瑪斯解除武裝，是川普推動的加薩和平方案中最敏感的問題，以方高度懷疑哈瑪斯誠意，政府右翼聯盟也有許多人強烈反對特赦哈瑪斯份子。川普已多次表明，若哈瑪斯拒絕解除武裝，就將被以色列殲滅，不過美方仍希望在不使戰事全面重啟的情況下，解決此難題。

    一名以色列高層官員指出，以國正與美國接觸，目前尚未同意此提議的所有要件，部分哈瑪斯份子是「殺人兇手，不能被特赦」。以方允許安全通道的其中一個條件，是哈瑪斯交還2014年衝突中喪生的以軍戈丁（Hadar Goldin）的遺體。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播