海苔減產價格飆漲 日本大廠用「這原料」研發出仿製品

受到氣候異常與地球暖化影響，海苔產量近年大幅下降，價格持續飆升。日本零食大廠「卡樂比（Calbee）」因此研發仿製海苔，而原料竟是馬鈴薯澱粉。

日媒《富士電視台》今（6）日報導，卡樂比近期研發了新產品，利用製作洋芋片時產生的馬鈴薯澱粉，加工成「仿海苔」。這個「海苔替代品」是將馬鈴薯澱粉用植物性原料上色，烘烤製成黑色的方形薄片。

據報導，近年因地球暖化等氣候異常，全球海苔的生產量大幅減少，價格也不停上漲。海苔每片的平均單價，從2020年度的10.48日圓（約新台幣2.11元），上升至2024年度的24.13日圓（約新台幣4.86元），整體漲幅超過2倍。

在如何讓食糧資源有效利用之際，越來越多的食品公司投入「植物基」替代食品的開發，相關產品數量更逐年增加，「日清食品（Nissin Foods）」推出了植物基「鰻魚」；「可果美（Kagome）」也跟植物基公司合作開發了「替代蛋」。

