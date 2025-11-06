曼達尼打贏選戰幕後推手! 最年輕紐約市長夫人背景曝光

紐約市長當選人曼達尼4日在勝選之夜，與妻子杜瓦吉親吻。（路透）

現年34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長選舉，打破紐約市百年來最年輕的市長當選人紀錄，他28歲妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）也將成為該市歷來最年輕的市長夫人。這名敘利亞裔藝術家，在丈夫這場選戰中，是一股低調卻重要的推手。

曼達尼4日晚間勝選之夜，振臂歡呼之際，特地轉頭向一旁的妻子說：「獻給我非常棒的妻子拉瑪、哈雅提（hayati，阿拉伯語「我的生命」之意）」。這是杜瓦吉在丈夫選戰中，少見的公開露面。

請繼續往下閱讀...

1997年在德州休士頓出生的杜瓦吉，父母是來自大馬士革的敘利亞穆斯林，她9歲隨家人移居杜拜，曾短暫在卡達念書。擁有紐約視覺藝術學院插畫碩士學位的她，作品常描寫中東和女性情誼經驗，曾登上《英國廣播公司》（BBC）、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等媒體，和倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）。她在社群媒體貼出的一些作品，也可見對以色列、巴勒斯坦議題的批判，反映丈夫的政治立場。

杜瓦吉和曼達尼是在交友軟體上認識，曼達尼5月發文貼出兩人年初結婚的照片時寫道，「拉瑪不只是我的妻子，她是棒得不得了的藝術家，值得以自己的名字被認識」，杜瓦吉則在底下留言開玩笑說「天哪，原來她是真的」。

這次曼達尼角逐紐約市長選戰初期，杜瓦吉鮮少露面，在候選人經常讓另一半公開出席競選活動，藉此展示自己致力於家庭價值的美國政壇，杜瓦吉的缺席受到外界注意，也因此引來對手指控曼達尼「隱藏」自己的妻子。對此，曼達尼發文展現護妻之心，回應說，自己通常不理會網路的政治惡毒言論，「但是當事關你所愛的人就不同了．．．你可以批評我的觀點，但是不要批評我的家人」。

杜瓦吉選擇避開媒體焦點，但是根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，據稱她一直是曼達尼選戰的幕後推動力量，包括決定丈夫選戰個人品牌視覺風格。面對丈夫當選後所受到的媒體關注，杜瓦吉的朋友透露，她感到興奮，但也有些不知所措。

紐約市長當選人曼達尼的妻子杜瓦吉，4日晚間出席丈夫的勝選之夜活動。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法