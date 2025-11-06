促敘以簽署和平協議 路透：美軍將進駐大馬士革空軍基地

今年5月，美國總統川普（中）在沙烏地阿拉伯與敘利亞總統夏拉（左）見面。（路透資料照）

六名知情人士告訴《路透》，美國正準備派軍進駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）的一座空軍基地，以幫助敘利亞與以色列達成和平協議。

《路透》採訪了六名了解相關情況的消息人士，其中包含了一名敘利亞國防部官員。這名官員證實美國打算利用這座基地，監督以色列與敘利亞落實協議的情況。

一位美國政府官員表示，美國「正在不斷評估我們在敘利亞的必要立場，以有效打擊伊斯蘭國（Islamic State），（我們）不評論軍隊作業的位置或可能的地點。」這位官員以安全因素為由，要求《路透》不要在報導中透露基地名稱及地點。

這座空軍基地坐落於大馬士革通往敘利亞南部部分地區的門戶，預計在敘以互不侵犯條約中，會有敘南地區為非軍事區的條款。

一位美軍軍官透露，五角大廈在過去兩個月以來多次偵察這座基地，得出的結論是，基地的機場跑道能立即投入使用。

兩名敘利亞軍方消息人士表示，雙方的會談著重在討論基地用途，例如後勤、監控、燃料補充、人道援助行動等等，此外敘利亞完全保留這座基地的主權。

目前尚不清楚美軍何時會被派往大馬士革的基地。

