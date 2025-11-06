為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    台灣沒上榜！世界最棒國歌排名出爐 第一名是這國

    2025/11/06 18:58 即時新聞／綜合報導
    社交平台X上知名統計帳號「World of Statistics」近日公布了一份「全球最棒國歌」的排名。圖為位於巴黎的聯合國教科文組織總部大樓，示意圖。（法新社）

    社交平台X上知名統計帳號「World of Statistics」近日公布了一份「全球最棒國歌」的排名。圖為位於巴黎的聯合國教科文組織總部大樓，示意圖。（法新社）

    社交平台X上知名統計帳號「World of Statistics」近日公布了一份「全球最棒國歌」的排名，引起了熱議。據該榜單，日本的國歌《君之代》被評選為全球最佳國歌。氣勢磅礴的美國國歌排名第三，輸給曲風同樣慷慨激昂、排名第二的俄羅斯。台灣則無緣躋身前20名。

    據查，高居榜首的日本國歌《君之代》，旋律簡潔、節奏穩重，儘管歌詞內容較為簡短，但它背後承載了深厚的歷史和文化意義。這首國歌的旋律來自於日本傳統的和歌，象徵著對天皇的尊崇及對國家長治久安的期許。儘管音樂風格簡單，卻富有一種凝聚力與歷史感，讓每一位聽者都感受到一種悠久的文化力量。

    排名第二、俄羅斯的《俄羅斯聯邦國歌》旋律激昂並充滿力量，在大型體育賽事中，這首歌的演奏常常能夠激起觀眾的強烈情感；排名第三的美國國歌《星條旗》同樣也是有著激昂澎湃的旋律，也因為NBA、MLB等體育運動令人耳熟能詳。這首曲子由英國民謠改編而來，歌詞表達了對美國獨立與自由的強烈情感。

    此外，法國的《馬賽曲》和德國的《德國國歌》在世界上有著極高的知名度和象徵意義，它們分別是第四與第九名。《馬賽曲》作為法國革命的象徵，它那雄壯激烈的旋律，每次響起總能讓法國人民感受到自由與平等的力量。而德國的國歌則更多表現出對祖國的敬意，其旋律簡潔且嚴肅，彰顯出德國的堅定與自信。

    另外，榜單上知名的國歌還有英國的《天佑女王》，這首國歌由於其悠揚的旋律和長久的歷史影響力，一直以來都是許多國際場合的常見曲目。另外，像義大利的《義大利人之歌》以及阿根廷的《愛國進行曲》，這些國歌不僅在本國具有極高的象徵意義，也常在國際舞台上被奏響。

    也有網友留言表示：「國歌如何定義一個國家的靈魂，這令人著迷。日本國歌的沈靜肅穆、法國國歌的熱情奔放、印度國歌的深沉悠揚，每首歌都訴說著言語無法表達的情感。所有國家的國歌都是第一名。」

