台灣沒上榜！世界最棒國歌排名出爐 第一名是這國

社交平台X上知名統計帳號「World of Statistics」近日公布了一份「全球最棒國歌」的排名，引起了熱議。據該榜單，日本的國歌《君之代》被評選為全球最佳國歌。氣勢磅礴的美國國歌排名第三，輸給曲風同樣慷慨激昂、排名第二的俄羅斯。台灣則無緣躋身前20名。

據查，高居榜首的日本國歌《君之代》，旋律簡潔、節奏穩重，儘管歌詞內容較為簡短，但它背後承載了深厚的歷史和文化意義。這首國歌的旋律來自於日本傳統的和歌，象徵著對天皇的尊崇及對國家長治久安的期許。儘管音樂風格簡單，卻富有一種凝聚力與歷史感，讓每一位聽者都感受到一種悠久的文化力量。

排名第二、俄羅斯的《俄羅斯聯邦國歌》旋律激昂並充滿力量，在大型體育賽事中，這首歌的演奏常常能夠激起觀眾的強烈情感；排名第三的美國國歌《星條旗》同樣也是有著激昂澎湃的旋律，也因為NBA、MLB等體育運動令人耳熟能詳。這首曲子由英國民謠改編而來，歌詞表達了對美國獨立與自由的強烈情感。

此外，法國的《馬賽曲》和德國的《德國國歌》在世界上有著極高的知名度和象徵意義，它們分別是第四與第九名。《馬賽曲》作為法國革命的象徵，它那雄壯激烈的旋律，每次響起總能讓法國人民感受到自由與平等的力量。而德國的國歌則更多表現出對祖國的敬意，其旋律簡潔且嚴肅，彰顯出德國的堅定與自信。

另外，榜單上知名的國歌還有英國的《天佑女王》，這首國歌由於其悠揚的旋律和長久的歷史影響力，一直以來都是許多國際場合的常見曲目。另外，像義大利的《義大利人之歌》以及阿根廷的《愛國進行曲》，這些國歌不僅在本國具有極高的象徵意義，也常在國際舞台上被奏響。

也有網友留言表示：「國歌如何定義一個國家的靈魂，這令人著迷。日本國歌的沈靜肅穆、法國國歌的熱情奔放、印度國歌的深沉悠揚，每首歌都訴說著言語無法表達的情感。所有國家的國歌都是第一名。」

Top 20 best national anthem in the world:



1. Japan ????????

2. Russia ????????

3. USA ????????

4. France ????????

5. India ????????

6. Canada ????????

7. Brazil ????????

8. South Africa ????????

9. Germany ????????

10. Australia ????????

11. Italy ????????

12. Spain ????????

13. Argentina ????????

14. South Korea ????????

15. UK ????????

16. Mexico ????????… — World of Statistics （@stats_feed） November 5, 2025

