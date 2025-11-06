為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    西班牙耶誕「大胖子樂透」漲25％ 頭彩同步提高為50萬歐元

    2025/11/06 18:35 編譯管淑平／綜合報導
    圖為西班牙耶誕節傳統大胖子樂透去年開獎畫面。（路透檔案照）

    圖為西班牙耶誕節傳統大胖子樂透去年開獎畫面。（路透檔案照）

    全球規模最大的樂透、西班牙耶誕彩券「大胖子樂透」（Fat One），也難敵物價上漲，西班牙全國彩券商要求政府調漲彩券單價，並同步提高中獎獎金，漲幅均為25%，以跟上通貨膨脹幅度。

    《路透》5日報導，西班牙正面臨物價上漲推升居住和能源開支，侵蝕民眾可支配所得，全國彩券銷售商表示，物價上漲也衝擊人們的發財夢。代表西班牙約4100家彩券投注站業者的「全國省級彩券業者協會」（ANAPAL）主席穆尼斯（Borja Muniz）說，「（大胖子樂透）彩金已經14年沒有調整，在這同時，物價攀升了大約26%」，「以前中一次獎可以買兩間房子，現在勉強只能買一間」。

    該協會提議，提高大胖子樂透每注價格，從20歐元提高到25歐元，也把頭獎彩金從40萬歐元，增加到50萬歐元。這項提案已經送交國家彩券管理單位和預算部。主辦這項耶誕彩券的官方單位拒絕評論此事。

    投注站業者表示，通膨和成本增加，已經侵蝕他們的獲利，因此他們同時提出，希望將銷售佣金比率從現行4.5%增加到6%，以與其他全國性樂透的水準一致。

    大胖子樂透起源是為軍隊打仗募資，持續至今超過200年歷史，現已成為西班牙耶誕節的傳統，每年12月22日開獎。這項樂透宗旨是希望多一點人中獎，因此小獎眾多。根據《加泰隆尼亞新聞》（Catalan News）網站報導，估計每年西班牙70%到90%的成年人會參與這項年終傳統活動，去年該樂透總獎金達27億歐元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播