西班牙耶誕「大胖子樂透」漲25％ 頭彩同步提高為50萬歐元

全球規模最大的樂透、西班牙耶誕彩券「大胖子樂透」（Fat One），也難敵物價上漲，西班牙全國彩券商要求政府調漲彩券單價，並同步提高中獎獎金，漲幅均為25%，以跟上通貨膨脹幅度。

《路透》5日報導，西班牙正面臨物價上漲推升居住和能源開支，侵蝕民眾可支配所得，全國彩券銷售商表示，物價上漲也衝擊人們的發財夢。代表西班牙約4100家彩券投注站業者的「全國省級彩券業者協會」（ANAPAL）主席穆尼斯（Borja Muniz）說，「（大胖子樂透）彩金已經14年沒有調整，在這同時，物價攀升了大約26%」，「以前中一次獎可以買兩間房子，現在勉強只能買一間」。

該協會提議，提高大胖子樂透每注價格，從20歐元提高到25歐元，也把頭獎彩金從40萬歐元，增加到50萬歐元。這項提案已經送交國家彩券管理單位和預算部。主辦這項耶誕彩券的官方單位拒絕評論此事。

投注站業者表示，通膨和成本增加，已經侵蝕他們的獲利，因此他們同時提出，希望將銷售佣金比率從現行4.5%增加到6%，以與其他全國性樂透的水準一致。

大胖子樂透起源是為軍隊打仗募資，持續至今超過200年歷史，現已成為西班牙耶誕節的傳統，每年12月22日開獎。這項樂透宗旨是希望多一點人中獎，因此小獎眾多。根據《加泰隆尼亞新聞》（Catalan News）網站報導，估計每年西班牙70%到90%的成年人會參與這項年終傳統活動，去年該樂透總獎金達27億歐元。

