美郵政署破獲「假郵票」騙局 損失金額逾5億

美國郵政署過去1年已查獲價值1620萬美元的假郵票。（歐新社）

美國郵政署（USPS）的官員表示，自去（2024）年10月以來，他們已查獲價值1620萬美元（約新台幣5億元）的假郵票。且隨著年末將至，此類的假郵票詐騙行為，可能導致耶誕節的包裹寄送出現問題。

英媒《太陽報》報導，美國郵政署呼籲消費者在社群媒體或電子平台購買郵票時，務必仔細檢查網站，因為這些假郵票根本毫無效力。郵政署提到，這類詐騙每年導致政府損失數百萬美元的收入，並提到部分罪犯甚至利用假郵票來運送贓物。

據報導，過去1整年中，郵政署已查獲並懲處358名使用非法郵票的個人與商家。而郵政署若發現包裹上使用的是假郵票，該郵件將被視為棄置包裹，郵政署有權開封跟銷毀，寄件人還可能因此遭到起訴。

此外，郵政署也提醒民眾，現在有另1種「居家工作」的詐騙，這類工作通常要求協助轉寄包裹，但這些包裹的商品，往往是使用遭盜的信用卡所購買，詐團甚至會要求使用假郵票來寄出包裹，而受害者並不知道工作背後的非法行為，因此如果有接到此類工作邀約，應先聯繫當局以確認真偽。

