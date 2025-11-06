為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蔚山電廠60米鍋爐崩塌2重傷5活埋 南韓總統下令總動員搜救

    2025/11/06 17:53 編譯陳成良／綜合報導
    南韓蔚山「韓國東西電力公司」1座發電廠6日發生嚴重工安意外，高60公尺的塔式鍋爐在拆除作業中倒塌，現場鋼筋結構扭曲變形，搜救人員正全力搶救據信受困的多名工人。（路透）

    據韓聯社報導，南韓東南部工業大城蔚山市南區的「韓國東西電力公司」蔚山發電本部，當地時間6日下午2時07分許，驚傳嚴重工安意外。一座正在進行拆除作業、高達60公尺的塔式鍋爐突然崩塌，截至發稿為止，已確認造成2名工人重傷，另有5名工人疑似被埋困在瓦礫堆下，生死未卜。

    消防部門指出，倒塌的塔式鍋爐結構巨大，鋼筋與水泥塊瞬間崩落，導致在現場作業的工人來不及走避。首批被救出的2名傷者分別為1名60多歲與1名40多歲男性，2人傷勢嚴重，已被緊急送醫。消防部門表示，目前已發現另外2名被埋壓的人員，正全力設法營救，並持續搜索其餘失聯者。

    據了解，發生事故的塔式鍋爐是已運轉超過30年的老舊設備，韓國東西電力公司此前已決定將其拆除，並將整個爆破與拆除作業外包給1家專業拆除公司。該外包單位自上月起進場施工，目前已知所有傷者與失聯者，均為該外包公司員工。

    意外發生後，南韓總統李在明已接獲事故匯報，並立即下達指示，要求有關部門動員所有可用的人力與裝備，全力展開搜救工作。南韓總理金民錫也下令，將營救受困者作為最優先事項。目前現場已集結包括泵車在內的13台重型設備、逾50名消防隊員及60多名警察，正與時間賽跑，希望能盡快救出所有受困者。

