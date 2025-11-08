為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    電梯內活活摔死狗卻謊稱「遭車撞死」印度狗保母行徑引公憤

    2025/11/08 14:30 即時新聞／綜合報導
    印度南部近日發生一起震驚社區的虐狗案件。示意圖。（歐新社）

    印度南部城市班加羅爾近日發生一起震驚社區的虐狗案件，一名29歲的狗保母疑因不滿飼主家中寵物犬吠叫聲，竟在電梯內情緒失控，將其中一隻小狗重摔致死，事後她還謊稱小狗是遭遇車禍身亡，試圖掩蓋惡劣行徑，但最終遭飼主調閱監視器畫面揭穿。

    根據《印度時報 》（The Times of India）報導，案件發生於10月31日，地點位於班加羅爾北部Bagalur區一處高級住宅社區。電梯監視器畫面顯示，保母普什帕拉塔（Pushpalatha）牽著兩隻狗進入電梯後，突然抓起名為「Goosi」的白色小狗，用力摔向電梯牆面，導致小狗當場失去生命跡象，另一隻狗則受到驚嚇逃向角落。

    警方表示，保母隨後拖著小狗屍體離開電梯，並告知飼主「狗被車撞死」。飼主發現其說法前後不符，向社區管理員調閱監視器後才得知愛犬在電梯中遭虐殺的事實，悲痛之餘立即報案。

    此案件曝光後引發民眾強烈不滿，大量網友湧入警方與動保團體平台留言譴責，要求禁止該名保母再接觸動物，多個印度動保組織亦呼籲政府加重虐待動物刑責，並建立寵物照護人員的審查機制，以防類似事件再度發生。

