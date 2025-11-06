普廷肅清反對派鎮壓砲口向內轉 俄國清洗軍事部落客、名嘴

分析指出，普廷的鎮壓機器在肅清反對派後已「向內轉」，連過去的戰爭支持者也成為清洗對象。（美聯社檔案照）

據英國「衛報」報導，俄羅斯總統普廷的鎮壓機器在肅清反戰聲音後，正出現一種令人不安的新趨勢：將矛頭對準體制內的支持者。多名過去因堅定支持侵略烏克蘭而獲得聲望與影響力的親克里姆林宮人物，近期陸續遭到他們曾經讚頌的國家機器打擊。

據報導，長年將普廷譽為歷史偉人的政治分析家馬可夫（Sergei Markov），以及為俄軍狂熱募款的軍事部落客阿列霍金（Roman Alyokhin），今年皆被當局貼上了「外國代理人」標籤。另一位在官媒RT電視台擔任評論員的塔季揚娜．蒙蒂揚（Tatyana Montyan），上週更被列為「恐怖份子與極端主義者」。



俄國政治學家舒爾曼（Ekaterina Schulmann）分析，這些案件的背後，是體制內兩大敵對陣營的鬥爭。一方是與國防部及克宮緊密綁定的資深宣傳家，被稱為「忠誠派」；另一方則是由大量極端民族主義部落客與志願者組成的草根運動，被稱為「軍事派」。後者因常批評軍方的作戰方式，且具備獨立動員能力，引發了當局猜忌。

除了權力鬥爭，戰爭帶來的龐大資金也成為衝突的引爆點。俄國研究員菲利波夫（Ivan Philippov）指出，衝突的核心是「對資源的爭奪」。他描述，隸屬「忠誠派」的電視宣傳家，因不滿許多「Z部落客」的募款能力超越其官方慈善機構，因而主導了對這批部落客的清洗行動。被列入名單的馬可夫與蒙蒂揚皆公開否認指控，強調自己仍效忠克里姆林宮。

分析：鎮壓機器必須不斷尋找新敵人

報導指出，這場清洗行動的諷刺之處在於，這些過去的親戰鼓吹者，如今正引用人權話語來為自己辯護。阿列霍金在被捕後，竟開始譴責「外國代理人法」本身「違反俄羅斯憲法」。菲利波夫形容，這彷彿是蘇聯時代的重演，許多忠誠的共產黨員直到最後一刻才意識到清洗不會放過任何人。

舒爾曼預期，未來將有更多逮捕行動。她總結道：「在監禁或流放了絕大多數反戰異議人士後，俄羅斯的鎮壓機器必須繼續運轉，它必須不斷為自己尋找新的敵人來果腹。」

