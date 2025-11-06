為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澳洲273萬元雕塑被貼上塑膠眼睛 少女被控財產損壞罪

    2025/11/06 17:08 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲1名青少女近日因涉嫌在大型神話生物雕塑藍色鑄像上貼上塑膠眼睛而受審。（擷取自Facebook）

    澳洲1名青少女近日因涉嫌在大型神話生物雕塑藍色鑄像上貼上塑膠眼睛而受審。（擷取自Facebook）

    澳洲19歲青少女范德霍斯特（Amelia Vanderhorst），近日因涉嫌在大型神話生物雕塑藍色鑄像（Cast in Blue）上貼上塑膠眼睛（googly eyes）而出庭。

    根據《英國廣播公司新聞網》（BBC）報導，范德霍斯特4日通過電話在南澳大利亞州芒特甘比爾（Mount Gambier）地方法院出庭，被控1項財產損壞罪。范德霍斯特沒有認罪，並告訴法庭她生病了。法官建議她在12月下次出庭前尋找律師。

    藝術品被貼上塑膠眼睛事件發生於9月。芒特甘比爾政府在聲明中表示，監視器畫面顯示有人在藍色鑄像上貼了塑膠眼睛。

    芒特甘比爾市長馬丁（Lynette Martin）在事發1天後指出，修復該藝術品將耗資巨大，因為無法在不損壞雕塑的情況下移除塑膠眼睛。

    馬丁強調，這種蓄意破壞珍貴公共藝術品的行為既不恰當又不尊重人。她譴責，此行為並非無傷大雅的玩笑，許多喜愛藍色鑄像的人因此沮喪。

    馬丁指出，市議會將追究肇事者的責任，要求支付巨額維修費用。

    藍色鑄像為耗資13.6萬澳元（約台幣273萬元）的藝術品，該作品描繪神話中的巨型生物。另外該作品因構造接近塊狀，被當地人稱為「藍色塊狀」（Blue Blob）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播