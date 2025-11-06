為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國主辦明年APEC向台灣施壓 美國強硬聲援：成員應平等參與

    2025/11/06 18:21 即時新聞／綜合報導
    明年APEC峰會將在中國深圳舉辦，在兩岸局勢日益緊張的背景下，中方向我國在出席事宜上附加了許多條件。（資料照）

    明年APEC峰會將在中國深圳舉辦，在兩岸局勢日益緊張的背景下，中方向我國在出席事宜上附加了許多條件。（資料照）

    美國國務院5日強調，明年在中國深圳主辦APEC峰會上，台灣必須獲得「充分且平等」的參與權。

    根據《路透》報導，台灣日前抱怨北京在APEC會議出席事宜上「附加了許多條件」，這引起了美方的關注。美國國務院發言人表示，APEC成員國去年一致同意由中國主辦2026年會議，美方強調各成員經濟體應在所有會議中平等參與，並重申「台灣（在APEC稱為中華台北）」應獲完整參與權。

    發言人指出，美國的首要任務是確保美國公民安全，並將持續敦促中方在會議舉行期間提供安全保障與透明機制。他強調，美方的立場「與APEC規章與既有慣例一致，也符合中國當初提出主辦申請時的承諾」。

    中國外交部發言人毛寧回應表示，中方將依法履行主辦國責任，並重申「台灣參與APEC活動必須遵守一中原則」。

    對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，2014年APEC峰會同樣在中國舉行，當時馬英九政府派出副總統蕭萬長出席，「即使馬政府極力推動兩岸和解、奉行親中政策，仍在會上遭受打壓」。梁文傑強調，距離明年峰會仍有一年時間，兩岸關係與國際局勢都有可能出現變化，「現在下定論還太早」。他補充說，引用2014年的例子，是提醒外界預判可能情況，「我們會努力守住會員國的地位與尊嚴」。

    台灣自1991年以「中華台北」名義參與APEC，但為避免政治爭議，不派總統出席。上次中國主辦APEC是在2014年，當時兩岸關係仍較平穩，馬英九政府與北京簽署多項經貿協議。然而，早在2001年，台灣也曾因代表人選問題抵制中國主辦的APEC峰會。

