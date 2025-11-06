川普牽制中國新武器 東協貿易協議納入「毒丸條款」

美國總統川普政府近日在與馬來西亞和柬埔寨簽署的貿易協議中，加入了「毒丸條款」（poison pills）。圖右為馬來西亞總理安華。（路透）

英國《金融時報》報導，美國總統川普政府近日在與東南亞國家簽署的貿易協議中加入「毒丸條款」（poison pills），為華府與中國的戰略競爭中，創造了1種新的外交武器。

這類「毒丸條款」被納入美國上週與馬來西亞和柬埔寨簽署的2項新協議中，條款規定如果任何國家簽署了可能「危及美國基本利益」或「對美國國家安全構成實質威脅」的類似協議，美國有權可以終止該協議。

貿易專家指出，這些極不尋常且範圍廣泛的條款，相當於對那些同時與中國保持密切貿易關係的小國進行「忠誠度測試」，並可能重塑美國未來在東南亞和其他地區的貿易談判格局。

瑞士洛桑管理學院（IMD）地緣政治與戰略學教授艾夫尼特（Simon Evenett）表示：「美國正透過這些協議來保護其市場准入優勢，試圖重塑過去數十年形成的亞洲工廠格局。」他說，這些條款的範圍很廣泛，賦予美國單方面終止協議的權利，進而使華府在東南亞地區獲得新的外交武器。

美國與馬來西亞簽署的貿易協議還包括1項條款，要求馬來西亞遵守美國的制裁和其他經濟限制措施。

伊夫尼特指出：「最終，毒丸條款將貿易協議從純粹的商業工具，轉變為管理夥伴國更廣泛對外交暨政策走向的手段。」

伊夫尼克說，儘管在2020年的「美墨加協定」中，已有部分毒丸條款的法律先例，但該協定中的相關條款，有明確的法律觸發條件，但與馬來西亞和柬埔寨簽署的貿易協議中，則設定了更加廣泛的觸發條件。

布魯塞爾智庫「世界大型企業聯合會」（Conference Board）經濟戰略中心主任德梅爾齊斯（Maria Demertzis）表示，這些毒丸條款「是在多邊主義的棺材上再釘上1根釘子」，反映出美國對中國企圖主導區域供應鏈的擔憂，但這些條款的效用仍有待觀察。

德梅爾齊斯說，川普想藉這些毒丸條款對東南亞國家說，「我是老大，你必須跟我做生意」；問題是，這些國家有多大的談判籌碼來拒絕這些毒丸條款？其目的就是要阻止中國透過這些東南亞國協國家進入美國市場。

