    烏戰困陷頓巴斯 17南非傭兵求助政府想返國

    2025/11/06 16:22 編譯張沛元／綜合報導
    南非總統府稱已接獲17名以僱傭兵身分參與烏戰的南非人求教電話，要求政府助其返國。圖為南非總統拉瑪佛沙。（歐新社檔案照）

    南非總統府6日表示，南非政府已接獲17名曾加入僱傭兵、在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）作戰的南非公民求助，希望南非政府能助其返國。

    南非總統府說，政府「收到17名年齡介於20到39歲、困於飽受戰火蹂躪的頓巴斯的南非男性求救電話，希望（南非政府）助其返國」。頓巴斯是烏俄戰爭的關鍵戰場。

    聲明中並未提及這些南非僱傭兵在烏戰中是為哪一方效力。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏俄雙方都有僱傭兵參與其中，包括來自數個非洲國家的僱傭兵。

    聲明中還說，這些南非人「是被豐厚的僱傭合約誘騙加入涉及烏俄戰爭的僱傭兵團」；南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已下令就招募南非人當僱傭兵一事展開調查。在南非，未經政府授權加入外國軍隊屬違法行為。

    俄羅斯國防部去年3月聲稱，自烏戰爆發以來，至少有14名南非僱傭兵死於烏克蘭。然此說法未能獨立核實。

