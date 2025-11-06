川普外交政策主打「實力換和平」 前國安顧問：世界更穩定安全

美國總統川普第一任期的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。（路透檔案照）

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌網站撰文指出，美國總統川普第二任期的外交方針以「以實力達成和平」（Peace Through Strength）為核心，透過軍事再投資、盟友分攤安全成本與對敵國採取強硬態度，已為全球帶來更穩定與安全的新局勢。

歐布萊恩表示，川普自今年1月重返白宮後，隨即推動跨世代軍事重建計畫，在2026財政年度國防預算外追加1500億美元資金，並促使北約盟邦將國防支出目標提高至國內生產毛額（GDP）5%。德國預計5年內倍增軍費，各國共同承擔自由世界的安全任務，標誌戰後最大規模的歐洲再軍備行動。

他指出，川普政府與國會規劃下年度國防預算達1兆美元，增幅約13%，重點投入無人機、人工智慧（AI）網路防禦、艦艇建造及反制極音速飛彈系統等關鍵領域，確保美軍維持全球第一的戰力。歐布萊恩認為，這項投資展現出「力量帶來和平」的核心理念，使美國的嚇阻力重新恢復。

印太盟友加強防務 台灣提升軍費占比

報導指出，五角大廈敦促印太盟友比照北約提高防衛支出。歐布萊恩提到，台灣已提高明年度國防預算，並以2030年達到GDP 5%為目標，同時向美採購海馬士多管火箭系統（HIMARS）及海岸防禦飛彈等先進武器。越南也傳出與美國達成採購F-16戰機協議，顯示美方強化區域安全夥伴的戰略奏效。

歐布萊恩指出，川普恢復對伊朗的「極限施壓」政策，並空襲納坦茲與福爾多核設施，削弱德黑蘭核濃縮能力。美方堅定支持以色列打擊哈瑪斯，區域緊張情勢已趨緩。他並提到，俄烏戰爭正朝解決方向發展，雖進度慢於預期，但整體局勢比前一屆政府時期更穩定。

推動國際調解 川普塑造和平形象

文章最後指出，川普以經濟與軍事實力為槓桿，促成多項衝突降溫，包括以色列與哈瑪斯停火、印巴與亞美尼亞、亞塞拜然的和平談判。歐布萊恩強調，「強大的美國能讓世界更和平」，川普藉由實力外交重新塑造全球安全秩序。

