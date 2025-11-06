為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    正面對決熊害！ 日本13日起警察可用步槍射殺熊

    2025/11/06 15:59
    面對熊害，日本警察廳決定在13日開始，允許警察使用步槍射殺熊隻；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

    面對熊害，日本警察廳決定在13日開始，允許警察使用步槍射殺熊隻；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

    針對近期發生的一系列熊襲擊致人受傷事件，日本警察廳於6日宣布，已從其他都道府縣警察部門調派機動警察前往秋田縣和岩手縣。同時訂了相關法規，允許使用步槍射殺出現在住宅區附近的熊。這些警員將與當地獵友會合作，學習了解熊的習性，並計劃在13日完成訓練後，開始執行射殺任務。

    讀賣新聞》報導，滅熊小組將由4人組成，1位現場指揮官、2位攜帶步槍的機動警察和1位負責與相關部門協調的人員。該小組會得到其他都道府縣警察部隊的支援，每個都道府縣警察部隊將派出兩支隊伍。在熊害得到控制之前，警方將輪流派遣支援人員，以做好應對緊急情況的準備。

    先前國家公安委員會的規定指出，警察使用步槍包括守衛重要設施、應對劫車案件及預防和打擊暴力犯罪。修訂後的規定將獵殺熊也納入職責範圍，預計13日生效。關於滅熊行動，今年9月啟動了「緊急持槍狩獵」制度，允許獵人在城市地區開槍，由具有專業知識的獵人進行獵熊。

    然而，截至10月30日，今年因熊擊而死亡人數已創歷年新高達到12人，內閣官房長官木原稔在當日召開相關內閣大臣會議，要求警方配合獵熊行動，本月4至5日，日本警察廳派遣高級警官前往秋田縣和岩手縣，了解當地對熊出沒事件的應對情況，緊急持槍獵殺熊的實施情況以及當地居民的意願。

    根據《警察職責執行法》，警方的政策是，只有在熊在人類居住地附近出現攻擊行為等緊急情況下，才能使用步槍獵殺熊。

