    國際

    紐西蘭警界大醜聞！前副署長認罪、承認在公務電腦存兒童與獸交檔案

    2025/11/06 14:42 編譯陳成良／綜合報導
    紐西蘭前警政副署長麥史基明（Jevon McSkimming）承認持有兒童性剝削及獸交相關的資料。（法新社）

    紐西蘭前警政副署長麥史基明（Jevon McSkimming）承認持有兒童性剝削及獸交相關的資料。（法新社）

    根據《法新社》報導，紐西蘭前警政副署長麥史基明（Jevon McSkimming）5日在威靈頓地方法院，承認持有兒童性剝削及獸交相關的資料，且這些檔案曾儲存在他的公務設備中。此案震驚紐西蘭社會，因為麥斯基明曾是該國警界的二號人物。

    麥斯基明的律師在法庭上表示，現年52歲的麥斯基明已承認3項「代表性指控」。他最初在今年6月被捕時，面臨八項持有令人反感物品的指控，內容涉及在特定日期區間持有兒童性剝削與獸交資料，其中1項指控的犯罪時間跨度為2020年7月至2024年12月。法院預計將在今年12月對他進行判決。

    紐西蘭警政署長錢伯斯（Richard Chambers）5日對此案發表評論，形容其行為「可恥」。錢伯斯表示：「這個結果表明，所有警察，無論其階級高低，都必須為適用於我們所有人的法律負責。」在早前的一封內部郵件中，錢伯斯也向同仁坦承，他對此感到「憤怒與失望」。

    麥斯基明於2024年12月因接受行為調查而被帶薪停職，並在休假6個月後，於今年5月正式辭職。他在6月被捕後，法院一度對其姓名發布禁止報導令，但該禁令已於今年8月失效。據報導，錢伯斯是在2024年11月擊敗麥斯基明，贏得警政署長職位的，一個月後，麥斯基明即被停職。

    此案已引發對紐西蘭警隊聲譽的擔憂。警察部長米切爾（Mark Mitchell）雖拒絕對個案評論，但曾表示希望公眾能理解這僅為個案。米切爾上月表示：「我希望公眾能看透並意識到，我們擁有一支傑出的警察部隊。在此案中，即使涉及我們最高級的警官之一，各位也看到我們迅速採取了行動，以確保公眾的信心得以維持。」

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

