整形27次為成芭比夢！巴西女網紅驚傳「半裸陳屍」51歲男家中

巴西31歲網紅芭芭拉接受20多次整形手術，在社群平台小有名氣。（本報合成，擷取自Boneca Desumana/IG）

巴西31歲網紅芭芭拉（Barbara Jankavski Marquez）以極端整形追求「真人芭比」形象聞名，擁有超過5.6萬名Instagram粉絲與34萬名TikTok追蹤者。然而，這名自稱「非人娃娃」（Boneca Desumana）的女子，近日卻被發現半裸陳屍於一名公設辯護人家中，死因疑雲重重，震驚當地社會。

綜合外媒報導，芭芭拉2日晚間被發現陳屍於巴西聖保羅拉帕區（Lapa）一名51歲男性公設辯護人住所。他向警方供稱，前一晚他雇用芭芭拉提供性服務，雙方期間有吸食毒品，之後一起看電視時，芭芭拉突然昏迷，他原以為對方只是睡著，直到發現毫無反應，才嘗試CPR急救，並在9分鐘後報警。救護人員抵達時，確認她已於晚間9時7分死亡。

警方進入現場後，發現芭芭拉身上僅著內衣，左眼與背部皆有明顯傷痕。男子的一名女性友人向警方表示，事發當天稍早她曾到場，並看到芭芭拉跌倒受傷，但事發時人不在現場。警方目前正等待毒理與相驗報告，以釐清死因與是否涉及他殺。

芭芭拉生前以「極端整形芭比」形象走紅社群，據報她至少接受過27次手術，花費超過30萬巴西雷亞爾（約新台幣173萬元），包括5次隆鼻、抽脂、隆乳與提眉等項目。她的猝死震撼不少粉絲，許多網友湧入其帳號留言哀悼。

