為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    整形27次為成芭比夢！巴西女網紅驚傳「半裸陳屍」51歲男家中

    2025/11/06 15:57 即時新聞／綜合報導
    巴西31歲網紅芭芭拉接受20多次整形手術，在社群平台小有名氣。（本報合成，擷取自Boneca Desumana/IG）

    巴西31歲網紅芭芭拉接受20多次整形手術，在社群平台小有名氣。（本報合成，擷取自Boneca Desumana/IG）

    巴西31歲網紅芭芭拉（Barbara Jankavski Marquez）以極端整形追求「真人芭比」形象聞名，擁有超過5.6萬名Instagram粉絲與34萬名TikTok追蹤者。然而，這名自稱「非人娃娃」（Boneca Desumana）的女子，近日卻被發現半裸陳屍於一名公設辯護人家中，死因疑雲重重，震驚當地社會。

    綜合外媒報導，芭芭拉2日晚間被發現陳屍於巴西聖保羅拉帕區（Lapa）一名51歲男性公設辯護人住所。他向警方供稱，前一晚他雇用芭芭拉提供性服務，雙方期間有吸食毒品，之後一起看電視時，芭芭拉突然昏迷，他原以為對方只是睡著，直到發現毫無反應，才嘗試CPR急救，並在9分鐘後報警。救護人員抵達時，確認她已於晚間9時7分死亡。

    警方進入現場後，發現芭芭拉身上僅著內衣，左眼與背部皆有明顯傷痕。男子的一名女性友人向警方表示，事發當天稍早她曾到場，並看到芭芭拉跌倒受傷，但事發時人不在現場。警方目前正等待毒理與相驗報告，以釐清死因與是否涉及他殺。

    芭芭拉生前以「極端整形芭比」形象走紅社群，據報她至少接受過27次手術，花費超過30萬巴西雷亞爾（約新台幣173萬元），包括5次隆鼻、抽脂、隆乳與提眉等項目。她的猝死震撼不少粉絲，許多網友湧入其帳號留言哀悼。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播