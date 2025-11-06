法國司機蓄意撞倒5人 被捕時燒車並喊真主至大

法國內政部長紐內茲（Laurent Nuñez）5日表示，1名司機在法國大西洋沿岸的奧萊龍島（Île d’Oléron）上蓄意撞倒5人，其中2人傷勢嚴重。

根據法新社報導，嫌犯是1名35歲法國公民，獨自住在奧萊龍島。警方逮捕該嫌疑人時，他焚燒自己的汽車並喊真主至大。紐內茲5日在記者會上指出，該男子在35分鐘內撞倒5人，造成2人重傷，其中包括1名22歲的女子。

請繼續往下閱讀...

紐內茲表示，該男子「此前並未被情報部門認定為激進人士」，並敦促公眾不要妄下結論。他補充，目前沒有理由將此案移交反恐檢察官。

檢察官拉雷茲（Arnaud Laraize）聲稱，最初報告說在多盧斯奧萊龍（Dolus d'Oleron）和聖皮埃爾奧萊龍（Saint-Pierre d'Oleron）之間的1條道路上有10人受傷。

拉雷茲說，該男子先前因涉嫌輕微犯罪已被警方記錄在案，被捕時用阿拉伯語高喊「真主至大」。「真主至大」是伊斯蘭教重要口號，但也常被​​發動攻擊的武裝份子使用。

法國總統馬克宏在社交媒體上指出，他對奧萊龍島的襲擊事件感到震驚，並向遇難者家屬表達慰問。

馬克宏聲稱，他相信司法系統能夠找出真相，並以最堅決的態度應對此暴力事件。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法