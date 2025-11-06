曾有員工遭虎咬死 紐西蘭爭議動物園安樂死2獅後、緊急尋求新買家

圖為紐西蘭卡莫野生動物保護區的獅子。在潛在買家出現後，園方已暫緩對園內剩餘5頭獅子的安樂死計畫。（圖：Kamo Wildlife Sanctuary）

根據《衛報》報導，位於紐西蘭北島城市璜加雷（Whangārei）的「卡莫野生動物保護區」（Kamo Wildlife Sanctuary），因長期面臨財務危機，已於上週末正式關閉。園方最初在臉書公告，其所有權人「博爾頓資產公司」（Bolton Equities）決定出售地產，園內全部7頭年齡介於18至21歲的獅子，將因此面臨安樂死的命運。營運者瓦蘭斯（Janette Vallance）當時悲痛地表示：「我們真的沒有其他選擇了。」

然而，5日事件出現重大轉折。瓦蘭斯證實，園方已告別了兩頭名為英武拉（Imvula）與西比里（Sibili）的2頭獅子，並解釋牠們都患有無法治癒且持續惡化的嚴重健康問題。但她同時透露，剩餘的5頭獅子出現了「一線希望」，因為有數名潛在買家表達了收購設施並繼續照護獅群的意願。瓦蘭斯說：「儘管時間緊迫且情況仍不確定，我們正盡一切可能探索此一可能性。」

此事件引發紐西蘭社會高度關注，公眾留言懇求與譴責並存，瓦蘭斯甚至收到了威脅性言論。該保護區的歷史充滿爭議，雖曾在2000年代初期因電視節目《獅子王》及其明星管理員克雷格．布希（Craig Busch）而聲名大噪，但很快便問題叢生。2009年，園區發生一名管理員在清潔圍欄時，遭白虎攻擊致死的致命意外，嚴重打擊其聲譽。

此後，園區頻繁陷入財務與勞資糾紛，並多次易主。紐西蘭初級產業部（MPI）表示，安樂死的決定權在於飼主，但已獲悉此事，並將派出一名動物福利檢查員現場監督，確保所有程序皆符合人道標準。該園區在2023年已再度進入清算程序，對於此次出售與安樂死決定，所有權人「博爾頓資產公司」拒絕發表任何評論。

