為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    曾有員工遭虎咬死 紐西蘭爭議動物園安樂死2獅後、緊急尋求新買家

    2025/11/06 14:21 編譯陳成良／綜合報導
    圖為紐西蘭卡莫野生動物保護區的獅子。在潛在買家出現後，園方已暫緩對園內剩餘5頭獅子的安樂死計畫。（圖：Kamo Wildlife Sanctuary）

    圖為紐西蘭卡莫野生動物保護區的獅子。在潛在買家出現後，園方已暫緩對園內剩餘5頭獅子的安樂死計畫。（圖：Kamo Wildlife Sanctuary）

    根據《衛報》報導，位於紐西蘭北島城市璜加雷（Whangārei）的「卡莫野生動物保護區」（Kamo Wildlife Sanctuary），因長期面臨財務危機，已於上週末正式關閉。園方最初在臉書公告，其所有權人「博爾頓資產公司」（Bolton Equities）決定出售地產，園內全部7頭年齡介於18至21歲的獅子，將因此面臨安樂死的命運。營運者瓦蘭斯（Janette Vallance）當時悲痛地表示：「我們真的沒有其他選擇了。」

    然而，5日事件出現重大轉折。瓦蘭斯證實，園方已告別了兩頭名為英武拉（Imvula）與西比里（Sibili）的2頭獅子，並解釋牠們都患有無法治癒且持續惡化的嚴重健康問題。但她同時透露，剩餘的5頭獅子出現了「一線希望」，因為有數名潛在買家表達了收購設施並繼續照護獅群的意願。瓦蘭斯說：「儘管時間緊迫且情況仍不確定，我們正盡一切可能探索此一可能性。」

    此事件引發紐西蘭社會高度關注，公眾留言懇求與譴責並存，瓦蘭斯甚至收到了威脅性言論。該保護區的歷史充滿爭議，雖曾在2000年代初期因電視節目《獅子王》及其明星管理員克雷格．布希（Craig Busch）而聲名大噪，但很快便問題叢生。2009年，園區發生一名管理員在清潔圍欄時，遭白虎攻擊致死的致命意外，嚴重打擊其聲譽。

    此後，園區頻繁陷入財務與勞資糾紛，並多次易主。紐西蘭初級產業部（MPI）表示，安樂死的決定權在於飼主，但已獲悉此事，並將派出一名動物福利檢查員現場監督，確保所有程序皆符合人道標準。該園區在2023年已再度進入清算程序，對於此次出售與安樂死決定，所有權人「博爾頓資產公司」拒絕發表任何評論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播