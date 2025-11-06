木棍+盾牌！ 日本自衛隊防熊裝備曝光引熱議 防相小泉回應

自衛隊成員在可能有熊出沒的現場活動，身上裝備曝光，沒有槍枝、刀劍，僅是木製棍槍、防爆盾牌以及防彈衣。（法新社）

應秋田縣請求，防衛省決定出動自衛隊協助，將提供運送、設置捕熊陷阱、移除熊屍體等後勤支援，而非執行獵殺，自衛隊成員在可能有熊出沒的現場活動，身上裝備曝光，沒有槍枝、刀劍，僅是木製棍槍、防爆盾牌以及防彈衣，引發網友議論，日本防衛相小泉進次郎對此解釋。

綜合日本媒體報導，陸上自衛隊秋田駐地第21步兵聯隊5日派員支援秋田縣，運送了200公斤重的大型捕熊箱前往當地，由於支援行動有遭遇熊類的風險，為確保自衛隊成員安全，除了穿戴鋼盔和背部帶有金屬板的防彈背心外，每人配發約160公分長的木製訓練棍槍、防爆盾牌，部隊也有驅熊噴霧、捕熊網發射器。

請繼續往下閱讀...

自衛隊裝備曝光後引發網路議論，網友表示自衛隊配備防護盾牌和用於刺槍術練習的木製長槍，好像回到古代的方陣兵戰術，狠酸「令和的特攻兵」、「現在是本土決戰嗎」等，同時也質疑這種裝備真的遭遇到熊是否有作用。

對此，日本防衛相小泉進次郎今（6日）回應，他拿起木槍表示，有人質疑為何不配發真槍，但獵友會提醒過，「若熊被打傷但未當場擊斃，受傷的熊反而更危險。」因此，自衛隊將以保持距離、確保安全為原則。

小泉強調，根據平時就有處理熊經驗的獵友會建議，「萬一遭到襲擊時，這些裝備是最能發揮作用的」。

自衛隊成員在可能有熊出沒的現場活動，身上裝備曝光，僅是木製棍槍、防爆盾牌以及防彈衣。（路透）

自衛隊運送了200公斤重的大型捕熊箱前往秋田縣，現場隊員手持驅熊噴霧警戒。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法