中國醫院值班室「17分鐘不雅影片」瘋傳！男女驚傳皆為權威名醫

一段一男一女疑似在醫院值班室房間發生親密行為的17分鐘不雅影片，近日在中國社群網路瘋傳。（取自微博）

中國湖南省人民醫院兩名在醫療界深耕多年的頂尖醫生，近日在值班室一段長達17分鐘的「親密連結」影片遭流出，目前兩人皆已被停職，醫院低調表示，目前正在調查，並未有進一步說明。

綜合中國媒體報導，一段一男一女疑似在醫院值班室房間發生親密行為的17分鐘不雅影片，近日在中國社群網路瘋傳，網友透過背景查出地點正是湖南省人民醫院。且影片中的男女身分都不簡單，男子是現年50歲、中南大學湘雅醫院泌尿系腫瘤專科的教授、博士生導師祖雄兵，其他頭銜不勝枚舉，在醫界夙負盛名。此外，他還是中共黨員。

而女主角同樣是醫界骨幹，為人民醫院眼科副主任、眼科一病區主任、44歲的曾琦，她擁有博士學位、主任醫師職稱，同時擔任碩士研究生導師。曾琦還擔任多個省級眼科專業委員會的重要職務，並以第一作者或通訊作者身份發表重要期刊論文20餘篇，主持或參與多項國家、省級研題，是眼科界絕對權威。

據報導，一篇標題「湖南省人民醫院相關醫務人員存在不正當關係」的文章，於10月下旬開始在網路上流傳，矛頭直指上述2名醫生，在這段長達17分鐘的不雅影片爆出後，傳聞甚囂塵上，不只網友關注，更在醫界掀起波瀾。

據查，兩名涉事醫生都已成婚，有各自的家庭。湖南省人民醫院員工近日受訪時低調回應，兩名醫生被指控有不正當關係，並有不雅影片流出，目前院方正在調查，但至今官方尚未正式宣布，被質疑想搪塞公眾。

人民醫院眼科副主任、眼科一病區主任、44歲的曾琦，是中國眼科權威醫師。（取自微博）

中南大學湘雅醫院泌尿系腫瘤專科的教授、博士生導師祖雄兵。（取自微博）

