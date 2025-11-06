美密西西比州化工廠爆炸 氨氣外洩居民急撤

美密西西比州化工廠爆炸 氨氣外洩居民急撤2025/11/06 13:29 編譯謝宜哲／綜合報導
美國密西西比州1家生產氫氣和氮氣產品的化工廠5日發生爆炸，導致氨氣洩漏。（美聯社）
美國密西西比州1家生產氫氣和氮氣產品的化工廠5日發生爆炸，導致氨氣洩漏，迫使附近居民撤離。
根據《美聯社》報導，密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves）在X上表示，全州各地緊急應變成員正在對位於亞祖市（Yazoo）北部CF工業公司工廠發生的氨氣洩漏事件做出行動。
里夫斯強調，目前尚未收到人員傷亡報告，並感謝密西西比州所有緊急應變成員和管理人員迅速應對事件。
CF工業公司在聲明中指出，事發時在現場的所有員工和承包商均已安全撤離，無人受傷。
住在距離該工廠大約半英里的羅賓遜（Andre Robinson）聲稱，他突然聽到一聲巨響，接著住宅搖晃了一下。當他看向窗外時，看到工廠冒起大量煙霧，並聞到強烈的氨氣味。
羅賓遜補充，他已和家人撤離到密西西比州傑克森（Jackson），該處距離亞祖市約80公里。
密西西比州環境質量部在X上說，空氣監測工作正在進行中，將繼續進行至確保公眾安全為止。
