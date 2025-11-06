為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    蔡慎坤曝200「紅二代」聯名催習找接班人：絕非逼宮

    2025/11/06 14:11 即時新聞／綜合報導
    中共領導人習近平的接班人選始終是外界猜測焦點。（歐新社資料照）

    中共領導人習近平的接班人選始終是外界猜測焦點。（歐新社資料照）

    中共領導人習近平的健康和接班人選一直是國際關注焦點，旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤4日揭露，有200多名中共高幹子女（俗稱「紅二代」）聯名上書習近平，勸其恢復與完善接班人制度，並強調是善意進言而非逼宮。

    蔡慎坤在直播中說，這些紅二代一再強調「沒有任何逼宮的意圖」，只是善意給習近平提出建議，希望習近平趁現在還能決定接班人時，要有一個接班人的制度。因為他們認為習近平已70多歲，年事已高，並以毛澤東晚年找接班人的例子為鑑。

    蔡慎坤指出，這批紅二代是出於保黨、保政權或是保財富的目的，「他們認為和習近平都是在同一條船上的」，這個江山延續到現在，不能在習近平的手上丟掉了，所以他們寫了這封信。

    蔡慎坤引述消息推測，若習近平做出妥協，明年中共「二十一大」可能出現明顯人事變動，有可能的人選不會在現有的政治局委員、中央委員甚至是中央候補委員中，習可能啟用「75後」或「80後」新世代作為接班人，以避開與江胡時期關係密切的「60後」高層；習近平不會輕易將權力交給現任高層官員。

