美國偽鈔橫行 警方公布分辨方法：小心拿到電影道具

對於多次有人明目張膽試圖將假幣（包括電影道具鈔票）當作合法貨幣流通，美國佛羅里達州當局發出警報，並指出辨別真假貨幣的方法。

《紐約時報》報導，紐約州門羅郡警長辦公室貼出一張新的100美元鈔票照片，鈔票正面和往常一樣印有開國元勛班傑明·富蘭克林的頭像，但鈔票上有真鈔上沒有的螺栓圓標記。

門羅郡警長辦公室在臉書發文表示，這些100元鈔票被標記為假鈔，並聲明它們只用於電影製作，但乍看之下與真鈔十分相似。雖然字體與真正的美鈔使用的標準字體相似，但假鈔上面清楚寫明「僅供電影拍攝使用」、「這不是法定貨幣」、「電影道具錢」。

9月下旬，門羅郡人口最多的城市基韋斯特警方也發現假冒的20元美鈔，上面的安德魯·傑克森帶有一絲冷笑，並在臉書發文提醒，一些電影道具鈔票已經流入市場，雖然上面標有「僅供電影拍攝使用」，但它們足以騙過你，明顯的破綻是安德魯·傑克森的笑容。

其實許多Z世代收銀員不會分辨真假鈔，在密蘇里州，一位消費者試圖用面額1000的仿製鈔票付款，結果被發現是金紙。

