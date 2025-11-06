為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國偽鈔橫行 警方公布分辨方法：小心拿到電影道具

    2025/11/06 14:14 即時新聞／綜合報導
    美國警方公布分辨真假美鈔的方法。（圖取自臉書專頁「MCSO - Florida Keys」）

    美國警方公布分辨真假美鈔的方法。（圖取自臉書專頁「MCSO - Florida Keys」）

    對於多次有人明目張膽試圖將假幣（包括電影道具鈔票）當作合法貨幣流通，美國佛羅里達州當局發出警報，並指出辨別真假貨幣的方法。

    《紐約時報》報導，紐約州門羅郡警長辦公室貼出一張新的100美元鈔票照片，鈔票正面和往常一樣印有開國元勛班傑明·富蘭克林的頭像，但鈔票上有真鈔上沒有的螺栓圓標記。

    門羅郡警長辦公室在臉書發文表示，這些100元鈔票被標記為假鈔，並聲明它們只用於電影製作，但乍看之下與真鈔十分相似。雖然字體與真正的美鈔使用的標準字體相似，但假鈔上面清楚寫明「僅供電影拍攝使用」、「這不是法定貨幣」、「電影道具錢」。

    9月下旬，門羅郡人口最多的城市基韋斯特警方也發現假冒的20元美鈔，上面的安德魯·傑克森帶有一絲冷笑，並在臉書發文提醒，一些電影道具鈔票已經流入市場，雖然上面標有「僅供電影拍攝使用」，但它們足以騙過你，明顯的破綻是安德魯·傑克森的笑容。

    其實許多Z世代收銀員不會分辨真假鈔，在密蘇里州，一位消費者試圖用面額1000的仿製鈔票付款，結果被發現是金紙。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播