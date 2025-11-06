世界大賽G7 5100萬人收看創34年最高！日本觀眾最愛卻是這場

第7戰中兩隊激戰至延長賽，最後依靠山本由伸的完美收尾，克服了藍鳥隊的強力挑戰順利奪冠。（資料照）

道奇今年在世界大賽和藍鳥大戰7場，在全球掀起熱烈關注。美國職棒大聯盟（MLB）近日宣布，美國、加拿大和日本三國在第7戰的總觀看人數合計超過5100萬人，創下自1989年以來34年來的最高紀錄。不過，日媒指出，日本觀看數最多的比賽，是日籍投手山本由伸先發的第6戰。

根據《讀賣新聞》報導，今年世界大賽，由大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希等日本球星所在的洛杉磯道奇隊，最終以4勝3敗的成績擊敗加拿大的多倫多藍鳥隊，成功奪得球隊史上的首度連霸。特別是在第7戰中，兩隊激戰至延長賽，最後依靠山本由伸的完美收尾，克服了藍鳥隊的強力挑戰順利奪冠。

據MLB公佈的數據，第7戰的觀眾數在美國、加拿大與日本三國合計達到5100萬人，這一數字為1991年，明尼蘇達雙城隊與亞特蘭大勇士隊的世界大賽第7戰以來的最高紀錄。整個系列賽的平均觀眾數也達到3400萬人，比起去年道奇與紐約洋基的對決增長了19%。

然而，在日本的收視數據中，儘管第7戰也創下高收視，但日本觀眾最為青睞的比賽卻是第6戰。當時，山本由伸在先發的情況下投出6局1失分的精彩表現，幫助道奇隊擊敗藍鳥隊拿下勝投。這場比賽的收視人數達到1310萬人，成為日本球迷最受喜愛的一場比賽。

