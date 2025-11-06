為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    台女赴日走私「20公斤液態大麻」 關西機場緝毒犬當場揪出

    2025/11/06 12:31 即時新聞／綜合報導
    即將在今年年底退休的緝毒犬石英，今年9月成功協助關西機場破獲一起毒品走私案。（圖擷取自YouTube）

    即將在今年年底退休的緝毒犬石英，今年9月成功協助關西機場破獲一起毒品走私案。（圖擷取自YouTube）

    關西機場警察署近期破獲一起毒品走私案，一名從泰國曼谷搭機飛抵關西國際機場的30歲台灣女子，託運行李被緝毒犬嗅出異狀，最終被海關搜出多達20公斤的液體大麻，女子當場被海關緊急逮捕。大阪稅關關西機場稅關分署指出，這是關西國際機場在過去10年以來，查獲史上最大量的液體大麻。

    綜合日媒報導，關西機場警察署昨（5）日說明，這起事件發生在今年9月12日，一名自稱從事保全的台灣籍女性黄子琳，當天搭機抵達關西機場後，從入境大廳領取自己的2件託運行李，期間一隻即將退休的8歲雌性緝毒犬石英（クオーツ）嗅出異狀，立即向身旁的領犬員做出反應，海關人員隨即對黃女的行李進行全面檢查。

    最終，海關人員從洗髮精、化妝品容易及食品罐頭等37個不同容器中，查獲總重量20公斤的液體大麻，當場以違反《麻藥取締法》的營利目的共同輸入等罪嫌逮捕黃女，不過警方尚未透露黃女是否承認犯行，這批毒品的準確市價也還在評估中。

    根據稅關人員透露，本次立下大功的緝毒犬石英，是經驗豐富的資深老將，預計在今年年底就要光榮退休。另外，關西機場日前還逮捕一名住在大阪的44歲日本男子，他涉嫌從泰國走私58公克大麻等毒品入境日本，所幸被7歲緝毒犬未来（ミライ）查出。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

